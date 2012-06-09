Азаров сподівається утримати стабільність на ринку нафтопродуктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з ученими-економістами.

«Ми запропонували ідею плаваючого акцизного збору. А зараз ми вже думаємо, чи не приведе сьогоднішня ситуація до дуже серйозного зростання акцизу і, відповідно, до нестабільності на ринку нафтопродуктів. Але ми поки що думаємо, що ситуацію втримаємо», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, з 27 травня 2012 року набув чинності закон, яким передбачено впровадження плаваючої ставки акцизного збору з нафтопродуктів.