Азаров сподівається утримати стабільність на ринку нафтопродуктів
06:13, 09 червня 2012Суспільство
728 0
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що в країні вдасться утримати стабільну ситуацію на ринку нафтопродуктів за допомогою дії плаваючого акцизу в умовах зниження світових цін на нафту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з ученими-економістами.
«Ми запропонували ідею плаваючого акцизного збору. А зараз ми вже думаємо, чи не приведе сьогоднішня ситуація до дуже серйозного зростання акцизу і, відповідно, до нестабільності на ринку нафтопродуктів. Але ми поки що думаємо, що ситуацію втримаємо», - заявив М.Азаров.
Як повідомляв УНІАН, з 27 травня 2012 року набув чинності закон, яким передбачено впровадження плаваючої ставки акцизного збору з нафтопродуктів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter