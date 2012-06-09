Азаров: держава не має грошей на Банк розвитку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ході спілкування з користувачами мережі.

«Сама по собі ідея створення банку, безперечно, цікава, але, як завжди, вона упирається у відсутність реального капіталу. Ця ідея повинна бути привабливою для приватних інвесторів, і капітал банку повинен формуватися не тільки з коштів держави, яких зараз не так багато, а й з капіталу інвесторів. Тому на нинішньому етапі практично питання створення такого банку не стоїть», - написав М.Азаров.

При цьому він не виключив, що такий банк може бути створений у майбутньому.

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Нагадаємо, що ідея про створення в Україні Банку розвитку для підтримки і реалізації великих, важливих для країни проектів у різних сферах, обговорюється вже кілька років.

8 червня в ході зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим учені-економісти порушували тему необхідності створення в Україні такого банку.