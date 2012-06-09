Азаров шкодує, що буває в церкві лише на великі свята

«На превеликий жаль, я рідко буваю в церкві. Можливо, 4-5 разів на рік на великі свята. З київських соборів мені дуже подобається Трапезний собор у Лаврі.

...Ви помітили, як за останні роки змінилася Лавра? Вона стала красивою, ошатною, урочистою. Зовсім недавно відкрилася фасадна частина дзвіниці. Пофарбуємо ще дахи музеїв, і вона буде ще ошатнішою», - написав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що любить приїжджати до Києво-Печерської Лаври.

«Люблю також Хрестовоздвиженську церкву. Мені здається, ці церкви мають свою особливу енергетику, та й не лише церкви, а вся Лаврська земля», - зазначив М.Азаров.