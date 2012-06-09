На Закарпатті вранці зривало дахи

Сьогодні вранці у с. Тур’я-Бистра Перечинського району Закарпатської області внаслідок грозового дощу та сильного вітру було пошкоджено дахи 23 приватних житлових будинків.

Як повідомляє прес-служба МНС, крім того, окремі дерева впали на проїжджу частину. Через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено три населених пункти. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Підрозділами МНС, бригадами обленерго області проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Збитки уточнюються. Ситуація перебуває під контролем Територіального управління МНС у Закарпатській області.

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