Харківське метро у дні Євро працюватиме цілодобово

Як повідомили УНІАН у прес-службі метрополітену, йдеться про 9, 13 та 17 червня.

У ці дні станції метро «Спортивна» і «Метробудівників ім. Г. І. Ващенка» будуть закриті для висадки та посадки пасажирів. Потяги проїжджатимуть ці станції без зупинок.

В інші дні чемпіонату Харківський метрополітен працюватиме у звичайному режимі - з 5.30 до 24.00.