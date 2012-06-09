Харківське метро у дні Євро працюватиме цілодобово
15:59, 09 червня 2012Суспільство
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Харківський метрополітен у дні проведення в місті матчів Євро-2012 працюватиме цілодобово.
Станцію ”Спортивна” на ці дні закриватимуть
Як повідомили УНІАН у прес-службі метрополітену, йдеться про 9, 13 та 17 червня.
У ці дні станції метро «Спортивна» і «Метробудівників ім. Г. І. Ващенка» будуть закриті для висадки та посадки пасажирів. Потяги проїжджатимуть ці станції без зупинок.
В інші дні чемпіонату Харківський метрополітен працюватиме у звичайному режимі - з 5.30 до 24.00.
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