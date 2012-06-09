У Львові німці «вкрали» візок із супермаркету

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні близько 12.00 вболівальники з Німеччини, купили продукти та разом з візком, який належить супермаркету, завантажили їх до багажного відділення свого автомобіля.

Одразу після цього працівники торгового центру звернулися із заявою про крадіжку майна до Сихівського райвідділу міліції Львова. Правоохоронці за лічені хвилини виявили і затримали автомобіль.

Під час перевірки було з’ясовано, що громадяни Німеччини не знали, що скоюють крадіжку, адже в них дозволено такі візки забирати додому, звідки їх повертають працівники відповідних служб.

Дізнавшись про те, що «крадіжку» скоїли іноземні вболівальники, працівники ТЦ написали зустрічну заяву про відмову від попередньої.

Після проведення роз’яснювальної роботи працівники міліції відпустили німців.