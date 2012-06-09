У Тернополі відкрили історичну кнайпу

Як передає кореспондент УНІАН, заклад харчування загальною площею 300 кв м побудовано в стилі тернопільських підземель, звідки виходять підземні ходи до Тернопільського замку та інших історичних місць Тернополя.

«З нашого закладу є підземний хід і до міського голови. В центральному залі розміщена картина з планом Тернопільського підземелля. Усі кімнати стилізовані старовинними раритетами– годинниками, фотоаппаратами, приймачами. Також окрему залу – «Пінзель-холл» – ми присвятили нашому земляку з Бучача, всесвітньо відомому українському скульптору середини XVIII століття Іоану Пінзелю», – зазначив під час презентації власник закладу Тарас Демкура.

Участь у відкритті взяв і міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Приємно, що цей заклад створений у стилі Тернопільських підземель, які до цього часу є ще повністю не дослідженими. Переконаний, що він стане додатковим елементом залучення туристів у наше місто», - сказав С. Надал.

Він нагадав, що цього року Тернопіль прийматиме чемпіонат світу з водно-моторного спорту, то ж, ті, хто приїде на нього, матимуть можливість ознайомитись з історією міста.

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Довідка УНІАН. За розповідями старожилів, у Тернополі в старому центрі міста є чимало підземних ходів. За версією науковців, підземні ходи поєднували Тернопільський замок (ХVІ ст.), Надставну церкву (ХVІ ст.), катедральний собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці (ХVІІІ ст.) та церкву Різдва Христового (ХVІ ст.). У них в часи Другої світової війни переховували євреїв.

Із здобуттям Незалежності України неодноразово порушувалося питання про дослідження підземних ходів, однак зроблено цього так і не було.

Тернопіль засновано у 1540 році одним з найвидатніших гетьманів Речі Посполитої Яном Тарновським.