Антимонопольники запідозрили київські супермаркети у змові

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ з посиланням на першого заступника голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна.

«Ми збираємо докази антиконкурентної змови щодо підвищення цін на соціально важливі продукти харчування. Є спроби торгових мереж обгрунтувати підвищення цін на продукти з вини виробників. Проте ми з виробниками з цього приводу вже розібралися. Комітет констатує, що, незважаючи на наявність торгової надбавки за рахунок різної операційної діяльності, здійснюваної усередині торгових мереж, ціни на продукти підвищилися на 25-60% необгрунтовано», - сказав Р. Кузьмін.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України проводить розслідування на ринку ритейлу м. Київ щодо дотримання вимог конкурентного законодавства.

Зокрема, АМКУ аналізує діяльність мереж, що працюють у Києві під брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «Фора», «Велика кишеня», «АТБ», «ЕКО-МАРКЕТ», «Караван», «BILLA», «Край», «Країна», «Перехрестя», «СПАР», «NOVUS», «Бімаркет» і «Метро».

Підставою для розслідування стало застосування торговими мережами схожих механізмів, які могли призвести до економічно необгрунтованого підвищення цін на продукти харчування.

Зокрема, ціни на молочну продукцію, макаронні вироби, соняшникову олію, крупи, м'ясо і рибу у 2011 році і на початку 2012 року підвищилися на 15-60%. Водночас індекс споживчих цін збільшився на 13,5%.