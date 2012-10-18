Негода залишила без світла 45 населених пунктів Київщини

Сьогодні вночі через негоду (дощ, сильні пориви вітру) спрацювали автоматичні системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 48 населених пунктів у двох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, без світла залишилися 45 населених пунктів у Київській області та 3 - у Житомирській.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.