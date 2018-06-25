Цукровий діабет: вирок для громадян бідних країн

«Солодка» хвороба, або цукровий діабет посідає третє місце у світі по поширеності після серцево-судинних і онкологічних захворювань. За оцінками Всесвітньої організації здоров’я, 347 мільйонів людей у всьому світі мають це складне захворювання. Цукровий діабет визнано неінфекційною епідемією XXI століття. За прогнозами, у наступні 10 років загальна кількість випадків смерті через діабет зросте у понад 50%, а до 2030 року діабет стане провідною причиною смерті у світі.



Водночас у країнах Європи цифри щодо поширеності цукрового діабету значно вищі: у Німеччині - 10,2 %, Швеції - 7,3 %, Франції - 6,2 %, Іспанії - 9,9 %. Однак це не означає, що ситуація у нас оптимістичніша. Тягар хвороби особливо відчувається у країнах, що розвиваються. Понад 80% випадків смерті через діабет відбувається у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. До таких належить й Україна. Вітчизняні фахівці наголошують - за останні 11 років поширеність цукрового діабету у нашій країні стрімко зросла - з 1,8 до 2,8 %. Сьогодні в Україні - 1 млн 264 тис хворих на ЦД І та ІІ типу. Українські ендокринологи зазначають, що Україна належить до країн з високим рівнем захворюваності на цукровий діабет.

За словами професора Бориса Маньківського, дані статистики щодо хворих на цукровий діабет та показників смертності в Україні далекі від істини.

«Офіційні цифри – понад один мільйон двісті тисяч людей з діабетом в Україні - враховують тільки виявлених і зареєстрованих хворих На жаль, ми не можемо точно сказати і скільки людей помирає через діабет. Хворі на цукровий діабет помирають і в нашій країні, і в усьому світі. І, на жаль, дуже часто помирають. Щосім секунд у світі діагностується 2 нових випадки діабету і одна людина помирає через ускладнення цукрового діабету. Це світова статистика», - наголошує профессор Маньківський.

Аналізуючи ситуацію, експерти також використовують так зване «правило половини». Якщо взяти 100% людей, хворих на цукровий діабет, то лише 50% з них поставлено цей діагноз, решта про це навіть не здогадується. Лікування отримує половина пацієнтів, це 25% від усієї кількості хворих. 12.5% пацієнтів з цукровим діабетом досягають мети лікування. І нарешті бажаний результат лікування і високу якість життя має лише 6% людей з діабетом.

Страшний не діабет, а його ускладнення

Діабет ІІ типу також називають діабетом дорослих, хоча зараз він значно молодіє. При діабеті ІІ типу властивість продукувати інсулін не втрачається повністю, але організм поступово стає резистентним (не реагує) на свій інсулін. Саме тому потрібно приймати цукрознижуючі препарати, які регулюють цей стан та підвищують чутливість клітин до цукру або підвищують виділення інсуліну з підшлункової залози. Але це допомагає тільки на ранніх стадіях цукрового діабету ІІ типу. По мірі прогресування цукрового діабету ІІ типу, гине все більша частина клітин, які синтезують інсулін і виникає потреба в лікуванні інсуліном так же як і при цукровому діабеті І типу.

Далеко не всі перевіряють рівень цукру, а нездужання, викликане високим цукром, списують на гіпертонію, хвороби серця, нирок або вікові зміни. Спілкування з людьми, у яких виявлено ІІ тип цукрового діабету, свідчить, що цей діагноз дуже часто не сприймають серйозно, вважаючи, що є хвороби набагато тяжчі і небезпечніші. Але насправді ситуація в реальному житті виглядає досить драматично. За відсутності лікування, перебіг цукрового діабету швидко прогресує. З часом, хвороба вражає серце, кровоносні судини, очі, нирки і нерви, підвищує ризик розвитку хвороб серця та інсульту.

Діабетична ретинопатія, яка є однією з основних причин сліпоти, розвивається в результаті довготривалого накопичення ушкоджень дрібних кровоносних судин сітківки. Після 15 років діабету приблизно 2% людей стають сліпими, а приблизно у 10% розвиваються важкі порушення зору.

У поєднанні зі зниженням кровотоку невропатія ніг підвищує ймовірність появи на ногах виразок і, в кінцевому рахунку, ампутації кінцівок (ризик ампутацій у 10-15 разів вищий).50% людей з діабетом помирають через серцево-судинні хвороби – цей ризик вищий від 2 до 6 разів порівняно з людьми без діабету.

Діабет входить до числа основних причин ниркової недостатності. Від ниркової недостатності вмирає 10-20% людей з діабетом.

Діабетична невропатія - ураження нервів внаслідок діабету, розвивається у 50% людей з діабетом. Незважаючи на те, що в результаті діабетичної невропатії можуть виникати різні проблеми, звичайними симптомами є поколювання, біль, оніміння або слабкість в ногах і руках.

Лікарі підкреслюють, щонайменше 55% коштів, які виділяють хворим на цукровий діабет, ідуть на лікування ускладнень. Зазвичай українські пацієнти звертаються до лікаря через 7-8 років, вже з ускладненнями – ретинопатією, трофічними виразками, серцево-судинними хворобами.

«Золоті» правила профілактики

14 листопада 2012 року у ході прес-конференції до Всесвітнього Дня боротьби з діабетом було презентовано результати опитування населення України «Ставлення населення до цукрового діабету». Дослідження було проведено компанією «ГфК Юкрейн» за ініціативи Міжнародної Діабетичної Асоціації України і Представництва компанії Ново Нордіск (Данія) в Україні і Молдові.

«Виявилось, що серед опитуваних 34% мають шкідливу звичку паління, більш ніж 50% мають масу тіла вищу за нормальну, 66% взагалі не вимірювало цукор крові за останній рік. До того ж, більшість респондентів заперечує ймовірність виникнення цукрового діабету щодо себе», - прокоментувала результати опитування професор Нонна Кравчун.

Серед "золотих" правил профілактики, експерти називають відмову від шкідливих звичок, збалансоване харчування, помірні фізичні навантаження, контроль ваги тіла, а також контроль артеріального тиску, щорічний аналіз крові "на цукор", якщо вам за 40, у вас намірна маса тіла або у вас є родичі з цим діагнозом. Нормальний рівень цукру у крові - не більше ніж 5,5 ммоль/л.

Медики наполягають - слід повністю відмовитися від куріння та алкоголю. Нікотин викликає стійкість інсуліну - переддіабетичний стан, при якому рівень цукру в крові стає вищим за норму. Люди, у яких розвивається такий стан, більше за інших ризикують отримати серцево-судинні захворювання.

Фізична активність корисна всім, а не тільки хворим на цукровий діабет. Вправи покращують самопочуття, сприяють нормалізації функцій внутрішніх органів, відновлюючи в останніх кровообіг, зміцнюють серце і легені, сприяють зниженню артеріального тиску, послаблюють повсякденну напругу, зменшують негативний вплив стресових станів, з якими ми постійно зустрічаємося в житті. Під час роботи або виконання фізичних вправ витрачається велика кількість енергії, яка виробляється в першу чергу за рахунок засвоєння вуглеводів, що супроводжується зниженням рівня цукру в крові. Ще до відкриття інсуліну в багатьох країнах світу лікарі рекомендували фізичні вправи для лікування цукрового діабету.

Необхідно щодня 30 хвилин займатися фізичними вправами для витривалості, підтримки кровообігу в організмі. Доведено, що низькі показники фізичної активності у молодості сприяють стрімкому розвитку діабету в середньому віці, так само як і неправильне харчування. У людей з 18 до 30 років з низьким рівнем фізичної активності в 2-3 рази частіше розвивається ранній діабет. Таким чином, пасивний спосіб життя в молодості створює умови для серйозного діагнозу, а індекс маси тіла у віці 20-25 років визначає ймовірність швидкого розвитку діабету, стверджують фізіотерапевти.

Лікарі підкреслюють важливість не тільки регулярної фізичної діяльності змолоду, але і підтримки здорової ваги за рахунок збалансованого раціону харчування. Він має надзвичайне значення, підкреслюють лікарі-ендокринологи. Дотримуйтеся здорового харчування.

Факторами ризику виникнення цукрового діабету ІІ типу є: -зайва вага -низька фізична активність -нездорова їжа -підвищений артеріальний тиск -високий рівень холестерину в крові -діабет у близьких родичів

Кожна людина має знати про симптоми, чинники ризику щодо цукрового діабету, а підвищений рівень цукру можна і потрібно коригувати без ліків.

Якщо діабету І типу запобігти не можна, то істотно знизити ризик щодо розвитку діабету ІІ типу допоможе здоровий спосіб життя. Це під силу кожній людині.

Потурбуйтесь про своє здоров’я. Не ігноруйте діабет. Перевірте вчасно цукор крові.

Ліна Тарасенко