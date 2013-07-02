Юрист: Зерно Корнацького опинилося у Врадіївці

11:01, 02 липня 2013
Суспільство
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Начальник міліції Миколаївської області Валентин Парсенюк міг бути причетним до скандального конфлікту на агрофірмі Корнацького.

корнацького / Фото: byut.com.ua

Усунений від посади у зв’язку зі згвалтуванням жінки у Врадіївці начальник миколаївської міліції Валентин Парсенюк міг бути причетним до конфлікту на агрофірмі Аркадія Корнацького.

Про це повідомила адвокат Тетяна Монтян на своїй Facebook-сторінці.

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"Капітан міліції Євген Дрижак - похресник Валентина Парсенюка, начальника обласної міліції. Генерал-майор Парсенюк - це колишній начальник Врадіївського РВ, до того - парторг колгоспу "Победа", заступник голови колгоспу "Україна" Врадіївського району, керівник Врадіївської райсільгоспхімії.", - написала Монтян.

"Саме тому насіння соняшника, які менти пограбували в Корнацького, вони повезли на Врадіївський елеватор. Там було все домовлено через Парсенюка. Зараз Парсенюк рятує свого похресника", - підкреслила вона.

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Як повідомляв УНІАН, 18 червня вранці екс-кандидат у народні депутати від ОО ”Батьківщина” в скандальному мажоритарному окрузі №132 Аркадій Корнацький заявив про спробу силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» .

За даними прес-служби Корнацького, ”близько 80 бритоголових братків із пістолетами і помповими рушницями здійснили спробу проникнути на територію підприємства”. Коли охорона і співробітники агрофірми «відбили» першу хвилю загарбників, ті відкрили вогонь з помпової рушниці, одному з працівників потрапили в пах, ще одному – в голову. Всього в результаті конфлікту було госпіталізовано п'ять чоловік.

Вдень на прес-конференції Корнацький заявив, що збройний напад кількох десятків молодиків на його агрофірму (село Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області) інспіровано владою і має суто політичний характер. 18 червня Миколаївська облдержадміністрація заявила, що ТОВ «Агрофірма Корнацьких» незаконно займає поля площею близько 1,5 тис. га. 

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