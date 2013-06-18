Атака на агрофірму опозиціонера: госпіталізували 5 людей (фото)

У Миколаївської області п’ятеро людей госпіталізовано після спроби силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких», яка належить екс-кандидату в народні депутати від ВО "Батьківщина" по скандальному мажоритарному округу №132 Аркадію Корнацькому.Про це УНІАН повідомили у прес-службі Корнацького.

"П‘ятеро мешканців Чаусово-2 (село Первомайського району Миколаївської області - УНИАН) госпіталізовано", - повідомляє прес-служба.

Начальник сектора зв'язків с громадськістю управління МВС в Миколаївській області Ольга Передеренко підтвердила УНІАН, що швидка повезла до медичних закладів кількох осіб, які постраждали внаслідок події.

За даними міліції, сутичка виникла через те, що одна агрофірма нібито хотіла зібрати урожай іншої.

"Поступило повідомлення від представника агрофірми, що там відбуваються масові заворушення. Міліція прибула буквально 10 хвилин тому. Правоохоронці забезпечують охорону порядку", - повідомила Передеренко.

За її словами, наразі триває перевірка і з'ясовуються обставини подій.

"З приводу того, що там хтось затриманий, сказати поки що не можу", - повідомила вона.

Водночас, у прес-службі Корнацького повідомили УНІАН, що “міліція затримала близько шести осіб із числа братків”.

За даними прес-служби, коли показався транспорт правоохоронців, нападники почали тікати, утім охорона та співробітники кінного заводу Корнацьких верхи наздогнали їх у полі та погнали до їхніх автобусів.

"Але бандити не злякалися, навпаки, повели себе вкрай зухвало, напирали на те, що в них є дозвіл на носіння зброї та вимагали у співробітників міліції назвати імена-прізвища, мовляв, "зараз ми зателефонуємо кому потрібно, і у вас будуть проблеми", - повідомляє прес-служба опозиціонера.

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Сьогодні кандидат у народні депутати від ОО "Батьківщина" у скандальному мажоритарному окрузі №132 Аркадій Корнацький заявив про спробу силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (село Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області).

За даними прес-служби Корнацького, "близько 80 бритоголових братків із пістолетами та помповими рушницями здійснили спробу проникнути на територію підприємства".

Коли охорона та співробітники агрофірми «відбили» першу хвилю загарбників, тоді ті відкрили вогонь із помпової рушниці, одному із працівників поцілили в пах, ще одному – в голову.