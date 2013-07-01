Скандал на Миколаївщині: двох міліціонерів підозрюють у жорстокому згвалтуванні (відео)

Заворушення в селищі почалися в неділю вранці: кілька десятків врадіївчан вийшли до будівлі міліції з вимогою арештувати підозрюваного у згвалтуванні Євгена Дрижак, який досі розгулює на волі, повідомляє novosti-n.mk.ua.

За попередніми даними, 26 червня троє чоловіків затягнули в автомобіль 29-річну мешканку смт Врадіївка Ірину К., вивезли її в лісосмугу біля села Сирове і згвалтували. По дорозі і на місці згвалтування дівчину жорстоко били.

Як повідомляє nikvesti.com, одним із гвалтівників був Дмитро Поліщук, офіцер Врадіївського райвідділу міліції, племінник прокурора Заводського району міста Миколаєва.

Обстановка у Врадіївці гранично напружена, до райцентру підтягують додаткові сили міліції. У селищі відключений Інтернет.

"Вся Врадіївка знає, що саме Дрижак є головним винуватцем. Це справа його рук. Але замість того, щоб посадити злочинця за грати разом з двома іншими, його старанно «відмазують». За нашими відомостями, його ховають десь у лісі, на дачі, він там спокійно смажить шашлики і з ним невідступно знаходиться десять чоловік охорони ", - розповів активний учасник акції протесту Анатолій Бурлак.

У ніч на понеділок ситуація практично вийшла з-під контролю. Присутні на площі люди перегородили дорогу автозаку з вимогою: «Не випустимо, поки не посадите в нього третього (мається на увазі Дрижак-прим. Ред.). Натовп двічі намагалася перевернути автозак. У будівлю суду полетіли каміння та яйця. На щастя, в натовпі знайшлися розсудливі люди, які зупинили стихійні прояви протесту.

У підсумку з величезними труднощами міліції вдалося все ж вивезти підозрюваних.

Сьогодні на 12.00 у Врадіївці намічається черговий мітинг.

В даний час потерпіла знаходиться у відділенні нейрохірургії ЛШМД м. Миколаєва. У неї діагностовані відкриті переломи черепа в декількох місцях, різані рани голови, обличчя, множинні удари і гематоми. Ірині вже зроблено дві хірургічні операції, стан її розцінюється як важкий.

Жертва насильства повідомила слідчому, що її побили і згвалтували два офіцери міліції - лейтенант Дмитро Поліщук та старший лейтенант Євген Дрижак. У побитті також брав участь місцевий таксист Рябіненко. Поліщук та Рябіненко затримані, що ж стосується Дрижак, то у нього виявилося алібі - він, нібито, в момент злочину чергував у райвідділі.

Увечері, приблизно 23.30 вона поверталася додому з дискотеки. По дорозі додому, на вул. Маяковського біля неї зупинився автомобіль і один з присутніх в ньому чоловіків запропонував її підвезти. Ірина відмовилася, і тоді її втягнули в автомобіль силою. У салоні сиділи офіцери міліції - Євген Д. і Дмитро П. За кермом був місцевий таксист Рябіненко.

Трійця вивезла дівчину до лісосмуги біля села Сирове - приблизно в 6 км від Врадіївки. За словами постраждалої, по дорозі обидва міліціонери жорстоко били її. У лісосмузі її витягли з автомобіля і продовжили бити - тепер вже втрьох. Били руками, ногами. Потім дівчину заштовхали назад у машину і Євген Д. згвалтував її, після чого запропонував Дмитру П.: «Хочеш? Бери!». Останній не став відмовлятися - і також згвалтував дівчину.

За словами постраждалої, водій таксі участі у згвалтуванні не приймав, однак, був найбільш витонченим у побитті - бив її по голові навіть у той момент, коли її гвалтували.

Після згвалтування Ірину витягли з машини, ще деякий час били, а потім кинули і поїхали. Дівчина залишилася лежати в лісосмузі. Через деякий час вона почула, як мучителі повернулися і почали її шукати. Дівчина відповзла в траву і зачаїлася. Гвалтівники шукали довго, проте, на щастя, так і не знайшли - ніч, висока трава. Ірина переконана, що повернулися мучителі з однією метою - вбити її.

Лише під ранок побита дівчина змогла дістатися до млина, де їй викликали «швидку». Ірину госпіталізували у Врадіївському ЦРЛ. Лікарі діагностували у неї відкритий перелом черепа в декількох місцях, множинні рвані рани обличчя - верхня губа була практично відірвана і висіла на клапті - п'ять глибоких різаних ран голови, множинні удари і садна.

Розслідування справи веде прокуратура. За рішенням слідчого двоє учасників злочину - лейтенант міліції Дмитро П. і таксист Рябіненко - затримані. А от Євген Д. поки гуляє на волі - у нього виявилося алібі: виявляється, в той вечір міліціонер чергував і невідлучно перебував у райвідділі.