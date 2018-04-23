Весільний кортеж зіткнувся з рейсовим автобусом (фоторепортаж)

У суботу невдовзі пополудні проспектом Возз`єднання мчав весільний кортеж з кількох машин. Стрічки на капотах, гудки клаксонів.

Весіллю, як співалося у відомій пісні, «місця було мало». Тому весілля мчало зустрічною смугою. Усе закінчилося лобовим зіткненням з рейсовим маршрутом – автобусом «Богдан».

«Шкоду Октавію», в якій сиділи молоді, розвернуло, двигун вім`яло в салон. Автобус залишився стояти на своїй смузі з розвернутим «носом». Вітрового скла – мов і не було, в салоні змішано бите скло, чиїсь речі, кров.

Результат цієї весільної зупинки – дванадцять поранених, півдюжини «швидких» на місці аварії, пожежна машина і бригада Міністерства надзвичайних ситуацій.

Наречену понесли до швидкої, наречений і свідки постраждали менше. Скривавленому водієві «Шкоди» довелося надавати допомогу просто за кермом – його затисло так, що витягнути з машини було неможливо. Лікарі давали уколи, а один з друзів тримав крапельницю.

Тим часом прибулі еменесіці, протягнули автоген і врізалися в метал. Водій голосно стогнав, кричав від болю, перехожі знімали на мобільні телефони.

Коли машину вдалося розрізати, водія поклали на дерев`яний настил, потім на ноші, і в реанімобіль.

Водій автобуса то сідав на бордюр, то ходив навколо свого розбитого транспорту. У нього розбитий лоб і перев`язаний палець. Він весь час повторює: « Я не знаю звідки він міг вискочити.. Адже я їхав в другому ряду...»

Гості не дочекалися молодих.

У Києві перестали їздити по правилах.

Олександр Калініченко, фото автора.