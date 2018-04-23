Газманов просився знятися голим, Рибчинський - теж готовий

Олег Газманов сам подзвонив і запропонував знятися оголеним. Можна милуватися оголеними Стоцькою, Алфьоровою, Корольовою, Аллегровою, Русланою Писанкою... Рибчинський теж готовий... У Києві відкрилася фотовиставка Катерини Рождєственської “Знаменитості у фотопроектах”.

“Петро I вийшов би з мене набагато кращий”, - розповідає співак Олександр Пономарьов, стоячи біля свого фотопортрета, де він зображений в образі Фейєрбаха за мотивами картини художника “Автопортрет”. Фотопортрет Пономарьова, як і інших знаменитостей СНД, кияни можуть побачити на виставці фотохудожниці Катерини Рождєственської “Знаменитості в портретах”, яка проходитиме з 8 грудня по 31 січня в Українському Домі.

Дочка знаменитого російського поета Роберта Рождєствєнського, Катерина Рождєственська у 1999 році почала роботу над серією фотопортретів “Приватна колекція” для російського журналу «Караван історій». Катерина фотографувала відомих людей за мотивами відомих картин різних художників. Першою вона зняла одну зі своїх подруг за мотивами картини Серебрякової "За туалетом". Тоді Рождєствєнська готувалася дуже серйозно - сама бігала по антикварних магазинах, скуповувала флакончики і намиста, щоб усе було з точністю до міліметра. Потім зняла ще чоловік десять і показала знімки чоловікові. І тоді вони вирішили, що з цієї ідеї може народитися досить цікавий проект.

За минулі роки Рождєственська реалізувала вже більше 20 проектів, у яких знялися 1500 російських і українських зірок, серед яких: Людмила Гурченко, Ірина Хакамада, Ельдар Рязанов, Тіна Канделакі, Ада Роговцева, Богдан Ступка, Ніколай Цискарідзе, Олег Скрипка, Ірина Аллегрова, Йосип Кобзон.

Проблеми “дефіциту” знаменитостей немає. Вони часто самі дзвонять і пропонують свої послуги. Деякі навіть відразу пропонують образ “для себе коханого.”

“У мене був такий випадок. До мене прийшов хлопчик на прізвищу Малий з групи “Токіо”. Ми йому запропонували один портрет. А він відмовився і каже: “Я хотів би бути або Наполеоном, або Людовіком XIV”. Але мені було смішно - в ньому 2 м зросту, з нього Наполеон як з мене”, - розповідає Рождєственська.

Раніше Катерина дивилася на картину і в думках уявляла людину, яка схожа на зображений образ. Але цей етап творчості вже пройшов. Картини, де було 90% схожості зі знаменитостями, зняті. А зараз в основному вона працює за принципом: якщо людина згодна на зйомки - їй підбирають картину. Але це досить тривалий процес, і пошуки “потрібного образу” інколи займають декілька місяців. А сама зйомка може тривати близько двох годин, причому основну роботу виконують гримери, костюмери, освітлювачі.

Працювати з зірками досить важко. “Вони дуже вередливі. З ними багато нервів треба”, - говорить Рождєствєнськая. Особливо важко працювалося з Людмилою Гурченко. “У неї дуже важка вдача. Це все знають. Але вона абсолютно геніальна - і в роботі, і в побуті. Це фонтан, від якого весь час чекаєш якихось сплесків”, - ділиться фотохудожниця. Але вони так знайшли спільну мову, що у результаті Рождєственська зробила з Гурченко 10 “приватних колекцій”, хоча зі всіма робить по одній або максимум дві. Актриса теж залишилася задоволена результатом і пропонувала свої послуги для всіх подальших проектів. “Я її ледве відрадила не зніматися у мене в “Календарі”, - сміється Катерина.

Траплялися під час зйомок і казуси. “Олексій Ягудін (російський фігурист. - Авт.) прийшов на зйомку відразу після проекту “Зірки на льоду”, - розповідає Рождєствєнськая. - Трішки випив. Засмучений такий. Роздягся. І наша художниця по гриму Людмила (досить крупна жінка) почала його гримувати. Одягала йому парик, і, щоб краще побачити загальну картинку, почала задкувати назад, сперлася ліктем на столик на коліщатках і впала разом з ним. А Олексій голий схопився і кинувся їй допомагати. Я розплющую очі, дивлюся, а у мене перед очима Ягудін, абсолютно голий. Спочатку навіть не могла зрозуміти, що відбувається. Такий регіт стояв, а голий Олексій продовжував бігати серед нас”.

Новий, достатньо відвертий ню-проект “12 місяців” теж представлений у Києві. Підбирали для нього знаменитостей досить просто: хто погодився, того і знімали. За “статистикою” фотохудожниці, погоджується знятися оголеною кожна третя дівчина. А потім деякі навіть просяться знятися знову. А ось Олег Газманов сам подзвонив і запропонував знятися голим, посилаючись на свою “хорошу фізичну форму”.

“Це проект не скандальний, а дуже відвертий. Тому, дівчата, які хочуть про себе нагадати, йдуть до мене на зйомки”, - розповідає Рождєственська і додає, що досить багато відомих українок уже погодилися позувати оголеними. Але їх імена поки тримають у секреті. А поки можна “помилуватися” голими Стоцькою, Меншовою, Началовою, Алфьоровою, Корольовою, Аллегровою, Ладою Денс і колоритною українською “моделлю” Русланою Писанкою.

У серії робіт “Чоловік і жінка” Рождєственська запропонувала своїм знаменитим моделям перевтілитися у героїв протилежної статі. Так, Оксану Пушкіну можна буде побачити в ролі Олександра Пушкіна, а Ніколая Цискарідзе в ролі Анни Ахматової.

Поетові-пісняреві Юрію Рибчинському Рождєственська запропонувала образ Дож Андреа Грітті за однойменною картиною Тіціана. Рибчинський відразу погодився, хоч і вирішив, що “це не його”.

“Катя мені знайшла такий образ, а я б собі інший шукав. Але у мене не було вибору - адже режисер дає ту або іншу роль”, - розповідає УНІАН Рибчинський. Хоча поет залишився незадоволений результатом, він не проти спробувати себе в інших образах. І список вже накреслили: Петро I (дивно, але одіозна антиукраїнська фігура користується такою популярністю серед українських знаменитостей), Гітлер, Сталін, Ісус Христос, Нерон, Спартак. І в ню-проекті, незважаючи на похилий вік, Рибчинський теж не проти взяти участь.

Процес зйомок “зірки” сприймають по-різному. “Було важко. Я витратив цілий день життя”, - заявляє Рибчинський. А Пономарьову більше всього запам`яталося, як йому клеїли вуса: “Неприємна ситуація. А відклеювали - ще неприємніша. Це як депіляция, хоча я її ніколи не робив”.

Чому Рождєственська зацікавилася українськими зірками? Відповідь на це запитання досить проста і прагматична. “Я їжджу з виставками, а людям же цікавіше на “своїх” дивитися”, - заявила фотохудожниця. А в цілому географія її робіт - це країни СНД.

Головний редактор журналу “Караван історій. Україна” Ірен Роздобудько, вважає, що проект Рождєственською користується успіхом у українських читачів. “З ким не спілкуєшся, всі спочатку відкривають сторінку журналу на цих ілюстраціях”, - каже Роздобудько. Сама Ірен теж не проти стати героїнею роботи фотохудожниці. “Було б цікаво. Я б хотіла, щоб це було щось старовинне, красиве. Наприклад, жінка у якійсь розкішній середньовічній сукні або ж чоловічий образ, на кшталт Марлен Дітріх у чоловічому костюмі”, - поділилася Ірен з УНІАН

А ось сама Рождєственська не хотіла б зобразити себе на картині і про свою схожість з художніми образами ніколи не замислювалася: “Я звикла знаходиться по той бік фотоапарата, а не бути в кадрі”, - заявила вона.

Щоб стати героєм картини фотохудожниці, досить мати “гучне ім`я”. До речі, Володимиру Путіну пропонували попозувати Рождєственській. Але він відмовився, заявивши, що “поки не готовий”. Українського Президента фотохудожниця теж не проти зняти. “Якщо Ющенко готовий, я шукатиму йому картину”, - заявила вона.

Анна Ященко