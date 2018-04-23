Українська економіка: погляд з Ізраїлю

The Yerusalem Post(Ізраїль)

Україна пройшла довгий шлях після здобуття незалежності в 1991. Упродовж радянського періоду ця країна була найбільшою економікою Радянського Союзу після Росії. Родючі ґрунти України забезпечували 25 % обсягу сільськогосподарського виробництва колишнього Радянського Союзу. Україна була головним виробником продукції важкої промисловості для радянської імперії. Після отримання незалежності від колишнього Радянського Союзу економіка України потрапила в інфляційне середовище, супроводжуване різким зниженням індустріального виробництва. Втрата традиційного покупця (колишні республіки Радянського Союзу) викликала серйозний розлад традиційних для важкої промисловості України ринків, призводячи до драматичного занепаду її виробничого сектора. З 1991 до 1999 роки випуск продукції обробної промисловості зменшився на 40 %. Цей економічний період супроводжувався політичними негараздами.

Незважаючи на ці проблеми, країна змогла здійснити економічні структурні реформи, включаючи приватизацію, і заохотити діяльність іноземних інвесторів. З 2000 року економічна ситуація почала поліпшуватися через підвищення цін на сталь та вугілля і потужне економічне зростання Росії, яке вилилося у збільшення попиту на природні ресурси України з боку їх найбільшого споживача. Це вивело Україну на дорогу відновлення та економічного зростання. Політичні відносини із Заходом залишалися віддаленими до виборів 2004 року, які усунули існуючого проросійського президента і привели до влади Віктора Ющенка, платформа якого включала тісніші зв`язки із Заходом і меншу економічну залежність від Росії.

З 2000 року щорічне зростання економіки України складало в середньому 7.4 %. Прогнози зростання валового внутрішнього продукту на 2007 рік – 7.5 % порівняно з 7.1 % в 2006 році. Іноземні інвестори збагнули міру потенціалу економіки країни, який засновується насамперед на розвиненій індустріальній базі, недорогій і освіченій робочій силі (відносно Заходу) і на одному з найдинамічніших внутрішніх споживчих ринків, який зростає разом із рівнем життя, що стабільно поліпшується. Валовий внутрішній продукт України - 134 мільярди доларів, що у переводі на душу населення – 2 869 $. Україна багата на природні ресурси, включаючи вугілля, метали і хімічні мінерали, а також має великі площі родючих ґрунтів, сприятливих для розвитку сільського господарства.

При оцінці географічного стратегічного положення України та її економічного і політичного потенціалу стає зрозуміло: ця країна повинна розглядатися інвесторами у фондовий ринок, які шукають ознак економіки, що розвивається. Давайте дивитися на факти.

Україна - країна, закорінена як у російській, так і у європейській історії. Країна є другою за розміром у Європі, поступаючись лише Росії. Країна перебуває в Східній Європі, маючи спільні кордони з Росією, Білорусією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Молдавією та Румунією. ЇЇ населення разом складає 46.6 мільйонів.

Ризики інвестування в Україну є досить істотними. Україна імпортує 75 % енергоносіїв. Природний газ покриває 50 % її потреб енергії. Україна історично імпортувала весь свій природний газ із Росії за низькими ринковими цінами. Починаючи з виборів 2004 року, Росія подвоїла вартість газу. Також у результаті триваючого політичного тертя мали місце періодичні навмисні перебої у поставках російського газу до України і приховані погрози серйозніших наслідків. Високий ріст інфляції в Україні - інший предмет занепокоєння. Інфляція становила 11.6 % в 2006 і, за прогнозами, досягне 11.8 % у 2007 році. Цей стрімкий ріст інфляції загрожує задушити зростаючу економіку України. Процентна ставка центрального банку України нині становить 8 %.

Україна має кілька регіональних бірж, але більшість операцій з цінними паперами відбувається на двох біржах - ПФТС і УФБ. Індекс ПФТС визнаний як представницький індекс акцій країни, що представляє 18 компаній з шести секторів. ПФТС представляє 95% всіх акцій, якими торгують на біржах. Ринок капіталу України є відносно маленьким: $77 мільярдів (на червень цього року).

Але іноземні інвестори стають дедалі активнішими у світлі привабливих прибутків, забезпечених фондовим ринком. Одна з переваг вкладення в українські компанії - це те, що вони є відносно більш капіталізованими в порівнянні з іншими європейськими економіками, що розвиваються. Фондова біржа України пропонує розмаїтість секторів, включаючи чорну металургію (22 %), банківську справу (17 %), послуги (14 %), нафтогазову промисловість (11 %) і комунікації (9 %).

Фондовий ринок України, який народився разом з незалежністю країни і програмою приватизації, нидів протягом 90-тих і майже зруйнувався після російської кризи 1998 року. Ринок несподівано почав підніматися в 2004 році і до липня 2007 року забезпечив найкращі прибутки серед фондових ринків усього світу. Від свого започаткування в 1997 році до 20 листопада 2007 року індекс ПФТС приніс прибуток у 131%. За минулі три роки індекс приніс до 514% і більш ніж 2 000 % протягом минулих п`яти років.

Вкладення у фондовий ринок України залишаються проблемними через обмежені інвестиції. Немає ніяких взаємних фондів, зареєстрованих на західних біржах з істотним досвідом роботи на українському фондовому ринку. Є кілька каталогів індексу (наприклад через ABN Amro), які заслуговують на розгляд. Інвестори повинні консультуватися із своїми фінансовими радниками щодо рівня толерантності до ризиків та інвестиційних виборів.

Аарон Лейтнер, Джерузалем Пост (Ізраїль)

(Автор – стратегічний аналітик з глобальних інвестицій Tandem Capital)

Переклав з англійської Микола Писарчук