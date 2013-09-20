ЗМІ: Щороку кількість власників зброї в Україні зростає на 10%

Це на 40 тисяч більше, ніж минулого року. При цьому експерти вважають, що насправді щорічно кількість озброєних людей зростає на 10%, повідомляє журнал Фокус.

"Українці все частіше замислюються про покупку зброї, - говорить глава наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. - Щороку кількість озброєних людей збільшується на 10%".

У той же час, за оцінками Української асоціації власників зброї, в Україні 2 мільйони "стволів" перебувають у легальному обігу і понад 3,5 мільйона - у нелегальному.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який дозволяє вільно купувати травматичну зброю. Пізніше його розкритикували у Партії регіонів.