ЗМІ: Щороку кількість власників зброї в Україні зростає на 10%
15:34, 20 вересня 2013Суспільство
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За даними МВС, наразі в українців на руках легально перебуває понад 827 тисяч одиниць вогнепальної зброї
В Україні зростає кількість зброї / Фото : nnm.ru
Це на 40 тисяч більше, ніж минулого року. При цьому експерти вважають, що насправді щорічно кількість озброєних людей зростає на 10%, повідомляє журнал Фокус.
"Українці все частіше замислюються про покупку зброї, - говорить глава наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. - Щороку кількість озброєних людей збільшується на 10%".
У той же час, за оцінками Української асоціації власників зброї, в Україні 2 мільйони "стволів" перебувають у легальному обігу і понад 3,5 мільйона - у нелегальному.
Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який дозволяє вільно купувати травматичну зброю. Пізніше його розкритикували у Партії регіонів.
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