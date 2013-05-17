Проти ідеї уряду дозволити продаж зброї виступили самі регіонали

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук’янов.

«Коли стало відомо, що цей законопроект планується до внесення до Верховної Ради я спілкувався з багатьма представниками фракції Партії регіонів і стовідсотково отримав відповіді, що ми не підтримаємо цей законопроект, ми не підтримуємо вільний обіг зброї в українському суспільстві. Наша спільна позиція: або суттєве доопрацювання цього законопроекту і його переробка, або ветування», - заявив Лук’янов.

«Такий законопроект нам не потрібен і нам не потрібно робити кроки для розповсюдження вогнепальної, травматичної та іншої зброї в суспільстві», - додав він.