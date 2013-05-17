Проти ідеї уряду дозволити продаж зброї виступили самі регіонали
09:56, 17 травня 2013Політика
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Фракція Партії регіонів виступає проти урядового законопроекту «Про дозвільну систему у сфері поведінки зі спеціально визначеними видами зброї», який передбачає вільну торгівлю травматичною зброєю.
Регіонали кажеть, що або доопрацювання, або - вето
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук’янов.
«Коли стало відомо, що цей законопроект планується до внесення до Верховної Ради я спілкувався з багатьма представниками фракції Партії регіонів і стовідсотково отримав відповіді, що ми не підтримаємо цей законопроект, ми не підтримуємо вільний обіг зброї в українському суспільстві. Наша спільна позиція: або суттєве доопрацювання цього законопроекту і його переробка, або ветування», - заявив Лук’янов.
«Такий законопроект нам не потрібен і нам не потрібно робити кроки для розповсюдження вогнепальної, травматичної та іншої зброї в суспільстві», - додав він.
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