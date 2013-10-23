Азаров наказав "засукати рукави" і починати готуватися до зими

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним відомствам вже сьогодні розпочати підготовку запасів усього того, що може знадобитися у складний зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільних командно-штабних тренувань оперативно-рятувальних служб, військових, комунальників, працівників ДАІ і волонтерів з ліквідації надзвичайних ситуацій у Києві взимку.

«Безумовно, повинні бути можливості оперативно готуватися і створювати запаси зараз усього того, що може знадобитися у складний зимовий період», - відзначив прем'єр.

«Попередні роки були дуже багаті на такі події. Це і пожежі, і повені, і, нарешті, остання подія, яка, власне кажучи, і спонукала нас дуже серйозно поставитися до підготовки до зими, це снігопад (22 березня 2013 року). Тоді фактично упродовж майже доби був паралізований рух громадського транспорту, люди не могли доїхати з роботи додому, створилися проблеми при доставці продовольства, тобто ми мали справу з найочевиднішою надзвичайною ситуацією», - підкреслив прем'єр.

Водночас, за словами Азарова, «не можна сказати, що наші служби поставилися до цієї ситуації, спустивши рукави». При цьому він підкреслив, що влада і відповідні служби володіли інформацією про майбутню стихію.

«Ми могли б попередити людей, доручити ДАІ максимально обмежити в'їзд транспорту до Києва, тоді б ситуація стала більш-менш контрольованою. Ось тому завдання, яке поставлене перед оперативним штабом, надзвичайно важливе. Тут перше - попередження, друге - координація всіх служб... І третє - інформування», - підкреслив глава уряду.

Також Азаров доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості організувати перевірку ліній електропередач до зими.

«З чим ми зіткнулися минулої зими? З тим, що наші обленерго забули про те, що просіки, якими проходять електромережі, треба чистити. Чекають того моменту, коли їх доводиться чистити вже на бульдозерах, замість того, щоб зараз спокійно виконати роботу», - відзначив прем'єр-міністр.