Азаров зреагував на снігопад низкою вказівок

Відповідне завдання він поставив на засіданні уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Як наголосив М.Азаров, надзвичайна ситуація, яка виникла через екстремальні снігопади, виявила цілий ряд недоліків щодо координації діяльності служб у неординарних випадках. Відсутність напрацьованих регламентів дій завадило оперативно приймати рішення.

«Це неприпустимо в ситуаціях, коли треба не дискутувати і піддавати сумніву рішення, а діяти», - підкреслив він.

Голова уряду піддав критиці запізніле рішення про заборону в’їзду великовантажного транспорту в Київ, що, в свою чергу, викликало транспортний колапс. Ланцюговою реакцією заторів стало й те, що залишені на проїжджій частині автомобілі перешкоджали розчищенню снігу.

На цю тему: Азаров не зміг проїхати з правого берега на лівий Дарницьким мостом

Прем’єр-міністр, який у неділю особисто інспектував ситуацію в Києві, зробив низку практичних зауважень.

«Ситуація справді неординарна, такого не пам’ятають навіть старожили. Однак було штормове попередження, а до нього чомусь не поставилися достатньо відповідально. А мали б завчасно прийняти рішення. На випередження», - сказав М.Азаров, зазначивши, що загалом всі служби спрацювали «на трійку». При цьому він підкреслив, що в таких ситуаціях всі без винятку повинні діяти злагоджено, чітко, відповідно до своїх напрямків.

«Ліквідація наслідків стихії могла б бути більш організованою, грамотною, з більшою увагою до людей, хоча б у плані інформування про те, як складається ситуація, що робиться для подолання наслідків стихії. Адже для того, приміром, щоб повідомляти про затримки транспорту чи зміни в розкладі, значних коштів чи техніки не потрібно, треба лише правильно організувати роботу», – наголосив М.Азаров.

На цю тему: Азаров поставив Попову «трієчку»: Дякувати Богу, ніхто не помер

Голова уряду поставив завдання чітко виписати механізм координації роботи служб в екстремальних ситуаціях, аби в подальшому у випадку надзвичайних ситуацій уникнути прорахунків, гарантувати безперебійну роботу всіх систем життєзабезпечення.