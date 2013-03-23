Снігопад паралізував Київ: всі подробиці (фото, відео)

Київ продовжує стояти в заторах через снігопад, який не припиняється з учорашнього вечора. Через складні метеоумови рух центром столиці було повністю паралізовано.

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У дворах протоптані вузенькі доріжки, але щоб пройти, не замочивши ноги, потрібні високі гумові чоботи. Дві людини розійтися не можуть, доводиться ступати в сніг.

Дехто в таких умовах примудрився покататися на сноуборді вулицями столиці, зачепившись за автомобіль.

Снігу насипало по висоту лавок. Машини, залишені вчора, заметені так, як ніби господарі кинули їх на всю зиму. Деякі водії вперто розкопують свої авто і навіть намагаються завести їх, повідомляє Сегодня.

Зупинки громадського транспорту невинно чисті, на них - півметра снігу. Кияни навіть не сподіваються сісти на автобус чи тролейбус. Громадського транспорту на вулицях немає взагалі. А деяким пасажирам вночі довелося виштовхувати тролейбус із замету.

За даними сервісу Яндекс.Пробки рівень заторів на дорогах Києва становив 10 з 10 можливих балів. Пересуватися по місту можна було або пішки, або під землею. Метро - єдиний вид транспорту, який ще працює в місті.

Через такі складнощі в'їзд фур та вантажівок в Київ тимчасово обмежений - "на час ускладнення погодних умов".

Комунальники не встигали прибирати сніг, зокрема і через затори. Міліції доводилося перекривати дороги, щоб дати проїхати комунальникам. Вони запевняють, що працюють на повну потужність.

Кияни залишали маршрутки, тролейбуси і йшли пішки, а водії просто кидали свої авто на узбіччі і пересідали на метро. Вчора через великий потік пасажирів на деяких станціях метро закінчилися жетони.

На ранок суботи прес-служба ГСЧС повідомила, що в Києві ускладнено рух автотранспорту на 7 ділянках доріг, повідомляє ТСН.

За добу із заторів були звільнені 205 вантажівок, 443 легкових автомобіля, 62 автобуса і 9 тролейбусів, а до розчищення доріг залучено 253 одиниці снігоприбиральної техніки та 400 працівників Київавтодору.

Трамваї місцями стоять кинуті прямо на засніжених шляхах, а маршрутки на деяких напрямках навіть не виїжджали.

Сніг також зірвав графік руху поїздів на столичній залізниці. Вибратися з Києва на вихідні або вчасно прибути в столицю ввечері в п'ятницю і в ніч на суботу було дуже непросто.

У суботу вранці, за даними "Укрзалізниці", прибуття ряду пасажирських поїздів до Києва також затримувалося через погіршення погодних умов та сильних снігопадів.