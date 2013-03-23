Через снігопад майже 400 міст і сіл сидять без електрики

В Україні впродовж 22 березня та в ніч з 22-го на 23 березня внаслідок несприятливих погодних умов (сильні снігопади, хуртовини) через спрацювання систем захисту ліній електропередач у 13 областях сталося знеструмлення 381 населеного пункту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися: у Київській області - 109 н.п., Вінницькій - 95 н.п., Полтавській – 55 н.п., Житомирській – 29 н.п., Черкаській – 25 н.п., Чернівецькій – 20 н.п., Тернопільській – 17 н.п., Хмельницькій – 12 н.п., Івано-Франківській – 10 н.п., Волинській – 3 н.п., Львівській – 3 н.п., Рівненській – 2 н.п. та Дніпропетровській – 1 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.

Станом на 7 год. 23 березня, за інформацією Укравтодору, проїзд автошляхами державного значення забезпечено, йдеться в повідомленні.

Транспортне сполучення по Вишківському, Яблунецькому, Латірському та Абранському гірських перевалах Закарпатської області та Ужоцькому і Орявському перевалах Львівської області здійснюється у звичайному режимі.

У зв`язку з погіршенням погодних умов на території України введено регульований рух на 14 ділянках доріг: у Вінницькій області - 1 (Козятин-Хмільник), Івано-Франківській області - 5 (Татарів-Кам’янець-Подільський, Стрий-Тернопіль-Знам’янка; Стрий-Чернівці; Мукачеве-Львів; Івано-Франківськ-Тернопіль), у Тернопільській області – 2 (на об`їзній дорозі м. Кременець, Городенко-Устечко), Хмельницькій області - 2 (Тернопіль-Вінниця, Хмельницький-Кам’янець-Подільський), Чернівецькій області – 2 (на підйомах автодороги М03 біля с. Рингач Новоселицького району, М19 с. Тарашани Глибоцького району) Чернігівській області - 1 (Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч) та у Київській області – 1 (Сквирський район, с. Шамраївка).

Організовано реверсивний рух транспорту на автошляху Рівне-Луцьк. Перекрита для руху дорога Броди – Тернопіль на ділянці у Львівській області.

Ускладнено проїзд до 442 населених пунктів у п`яти областях, а саме: у Тернопільській – до 187 н.п., Рівненській – 98 н.п., Волинській – 77 н.п., Хмельницькій – 60 н.п., Київській – 20 н.п.

Розгорнуто 52 мобільних рятувальних пункти у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та м. Київ.

До заходів щодо забезпечення сталого функціонування об`єктів життєдіяльності населення, соціально-побутової сфери та транспортного сполучення на автошляхах державного і регіонального значення протягом минулої доби залучалося 7 тис. 291 особа та 2 тис. 545 од. техніки, з них: від ДСНС – 1688 осіб та 404 од. техніки; Міноборони 41 особа та 19 од. техніки; МВС – 720 особи та 287 од. техніки, комунальних підприємств – 2 тис. 518 осіб та 491 од. техніки, Укравтодору –2 тис. 324 осіб та 1 тис. 344 од. техніки.

У Києві спостерігається ускладнення руху автотранспорту на 7 ділянках доріг. На даних ділянках доріг працюють підрозділи Головного управління ДСНС у м. Києві (17 одиниць техніки, 74 чоловіки особового складу) та Міноборони (5 одиниць БТР та 12 чоловік особового складу). Протягом доби із заторів вивільнено 205 вантажних, 443 легкових автомобілів, 62 автобуси та 9 тролейбусів. До розчистки доріг залучено 253 одиниці снігоочисної техніки та 400 працівників Київавтодору.