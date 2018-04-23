Янукович передав Тимошенко поранену економіку

Якщо зізнатися чесно, навіть трохи шкода було Віктора Януковича, який виступав з трибуни Верховної Ради, після того, як новим прем`єр-міністром було затверджено Юлію Тимошенко. Виглядав він нікудишньо, промову виголошував вельми непереконливу - на яку, до того ж, з лав депутатів БЮТ і НУ-НС лунав час від часу виразний сміх.

«Цей сміх нездоровий, не смійтеся над горем людей. Подумайте про свою відповідальність», - закликав парламентаріїв з нової коаліції ображений без п`яти хвилин екс-прем`єр. І розповів, яких хороших результатів добилася економіка під його керівництвом, і як погані були економічні показники при уряді Тимошенко.

Віктор Федорович, зокрема, розповів, що за сім місяців 2005 року, коли Кабмін очолювала Юлія Володимирівна, «економіка знизилася на 10 відсотків». Забувши при цьому уточнити, що ВВП в 2005 році не тільки не падав, але і продовжував своє зростання (січень-серпень - плюс 2,8%, по року - плюс 2,6%), а рекордне зростання економіки в 2004 році сталося всього лише внаслідок майже двократного зростання світових цін на сталь.

Втім, навряд чи хтось уважно дослухувався до слів Януковича і збирався потім йому опонувати. А ось, що поза сумнівом доведеться новому уряду ретельно аналізувати, так це дійсні параметри економіки 2007 року і задані Кабміном Віктора Януковича основні тенденції за головними економічними показниками.

У цьому плані потрібно сказати, що соціально-економічна «спадщина» дісталася уряду Юлії Тимошенко від своїх попередників дуже і дуже гнітюча. Про це можна впевнено судити за офіційними даними, які, до речі, не можуть заперечувати чиновники колишнього Кабміну.

Падіння темпів зростання промисловості

Індекс об`ємів промислового виробництва в січні 2007 року склав 115,8%. Потім відбувалося регулярне зниження цього показника: січень- березень - 112,5%, січень-листопад - 110,7%.

Причому, в листопаді нинішнього року до листопада 2006 року приріст об`єму промислового виробництва скоротився до 7,9%.

Зниження темпів зростання ВВП

Зростання валового внутрішнього продукту в січні ц.р. дорівнювало 109,3%. Проте протягом року, так само як і у промисловості, спостерігався спадний економічний тренд.

За перший квартал 2007 року зростання ВВП зменшилося до 108,0%. У січні- листопаді даний показник опустився ще нижче - 107,2%.

Безпосередньо у листопаді нинішнього року до відповідного місяця 2006 року приріст ВВП склав лише 6,9%.

Рекордна інфляція

Індекс споживчих цін склав у листопаді 2007 року до жовтня 102,2%, в січні-листопаді 2007 року - 114,2%, а річний (листопад 2007 року до листопада 2006) - 115,2%.

За зростанням споживчих цін безпосередньо в листопаді цього року оновлено восьмилітній рекорд (у листопаді 1999 року - 102,9%), за річною інфляцією - семирічний рекорд (інфляція у 2000 році - 25,8%). Таким чином, інфляція в 2007 році встановила «рекорди» нинішнього сторіччя і тисячоліття.

Планова цифра інфляції цього року, яку уряд Януковича передбачав у бюджеті-2007, складає 7,5%. Реальна ж інфляція за рік очікується в розмірі близько 16%.

Величезне зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в жовтні 2007 року склало 1,53 млрд. дол.: експорт - 4,34 млрд. дол., імпорт - 5,87 млрд. дол. Це рекордне значення величини негативного сальдо торгівлі товарами за один місяць як у 2007 році, так і за всю історію України. Перед тим найбільша величина негативного сальдо за один місяць в нинішньому році спостерігалася в липні - 1,06 млрд. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за січень-жовтень підвищилося до 8,22 млрд. дол. - з 6,69 млрд. дол. у січні-вересні. Експорт товарів в січні-жовтні склав 40,00 млрд. дол., імпорт - 48,22 млрд. дол.

Уповільнення зростання реальних зарплат українців

Впродовж 2007 року (і в другій половині 2006) відбувалося «стабільне» зниження темпів зростання реальних доходів і, зокрема, реальних зарплат населення. В окремі місяці мало місце навіть зменшення реальних зарплат.

Так, у вересні 2007 року реальні зарплати в Україні знизилися в порівнянні з серпнем на 0,3%, а в порівнянні з липнем - на 2,5%.

Про істотне зменшення темпів зростання реальних зарплат при уряді Януковича можна судити за наступними показниками: індекс реальної зарплати в січні-вересні 2007 року складав 112,2%, в січні-вересні 2006 року - 121,2%, в січні-вересні 2005 року - 118,0%.

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Динаміка всіх вищенаведених основних економічних і соціально-економічних показників в Україні в 2007 році - негативна. А відомо, що економіка держави дуже інерційна. Отже, чекати значних змін, принаймні, найближчими місяцями і в першій половині 2008 року - не варто. У перші місяці наступного року показники по промисловості і ВВП напевно будуть вельми низькими. Крім того, є ще ряд несприятливих економічних чинників, що передаються від уряду Януковича новому Кабміну.

У другій половині 2006 року і в 2007 році уряд Віктора Януковича істотно збільшив зовнішній борг держави. Тоді як в 2005 і в першій половині 2006 року зовнішній борг лише скорочувався. Звичайно, віддавати і обслуговувати борги, які узяв Кабмін Януковича, доведеться майбутнім урядам.

Також вельми небезпечною для української економіки стане дуже висока ціна на імпортний природний газ в 2008 році - 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Домовленість про таку ціну на газ була підписана чиновниками уряду Януковича, незважаючи на те, що перед тим вони обіцяли ціну в 150-160 дол. І, до речі, ціна в 160 дол. за 1 тис. куб. м. закладена в проекті держбюджету-2008, який підготував колишній уряд.

Не все благополучно в уряду Януковича було і з бюджетом. Так, за даними аудиторів Рахункової палати реальні доходи за дев`ять місяців цього року зменшилися на 2% - загальний фонд недоотримав 2,5 млрд. грн. запланованих доходів. У звіті Рахункової палати йде мова про наступне: «Тенденції економічного розвитку і динаміка надходжень свідчать про те, що виконання держбюджету в поточному році є проблематичним».

Таким чином, на яку б сферу економіки не поглянути - скрізь негатив. Ось такими «досягненнями» хвалився Янукович, і такий спадок від нього одержав новий український уряд.

Юрій Глухов