Янукович передав Тимошенко поранену економіку
Рекордна інфляція, зниження темпів зростання ВВП і промисловості, величезне зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі... "Не смійтеся над горем людей. Подумайте про свою відповідальність", - закликав без п`яти хвилин екс-прем`єр...
Якщо зізнатися чесно, навіть трохи шкода було Віктора Януковича, який виступав з трибуни Верховної Ради, після того, як новим прем`єр-міністром було затверджено Юлію Тимошенко. Виглядав він нікудишньо, промову виголошував вельми непереконливу - на яку, до того ж, з лав депутатів БЮТ і НУ-НС лунав час від часу виразний сміх.
|Андрій Клюєв, Микола Азаров і Віктор Янукович
Віктор Федорович, зокрема, розповів, що за сім місяців 2005 року, коли Кабмін очолювала Юлія Володимирівна, «економіка знизилася на 10 відсотків». Забувши при цьому уточнити, що ВВП в 2005 році не тільки не падав, але і продовжував своє зростання (січень-серпень - плюс 2,8%, по року - плюс 2,6%), а рекордне зростання економіки в 2004 році сталося всього лише внаслідок майже двократного зростання світових цін на сталь.
Втім, навряд чи хтось уважно дослухувався до слів Януковича і збирався потім йому опонувати. А ось, що поза сумнівом доведеться новому уряду ретельно аналізувати, так це дійсні параметри економіки 2007 року і задані Кабміном Віктора Януковича основні тенденції за головними економічними показниками.
У цьому плані потрібно сказати, що соціально-економічна «спадщина» дісталася уряду Юлії Тимошенко від своїх попередників дуже і дуже гнітюча. Про це можна впевнено судити за офіційними даними, які, до речі, не можуть заперечувати чиновники колишнього Кабміну.
Падіння темпів зростання промисловості
Індекс об`ємів промислового виробництва в січні 2007 року склав 115,8%. Потім відбувалося регулярне зниження цього показника: січень- березень - 112,5%, січень-листопад - 110,7%.
Причому, в листопаді нинішнього року до листопада 2006 року приріст об`єму промислового виробництва скоротився до 7,9%.
Зниження темпів зростання ВВП
Зростання валового внутрішнього продукту в січні ц.р. дорівнювало 109,3%. Проте протягом року, так само як і у промисловості, спостерігався спадний економічний тренд.
За перший квартал 2007 року зростання ВВП зменшилося до 108,0%. У січні- листопаді даний показник опустився ще нижче - 107,2%.
Безпосередньо у листопаді нинішнього року до відповідного місяця 2006 року приріст ВВП склав лише 6,9%.
Рекордна інфляція
Індекс споживчих цін склав у листопаді 2007 року до жовтня 102,2%, в січні-листопаді 2007 року - 114,2%, а річний (листопад 2007 року до листопада 2006) - 115,2%.
За зростанням споживчих цін безпосередньо в листопаді цього року оновлено восьмилітній рекорд (у листопаді 1999 року - 102,9%), за річною інфляцією - семирічний рекорд (інфляція у 2000 році - 25,8%). Таким чином, інфляція в 2007 році встановила «рекорди» нинішнього сторіччя і тисячоліття.
Планова цифра інфляції цього року, яку уряд Януковича передбачав у бюджеті-2007, складає 7,5%. Реальна ж інфляція за рік очікується в розмірі близько 16%.
Величезне зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в жовтні 2007 року склало 1,53 млрд. дол.: експорт - 4,34 млрд. дол., імпорт - 5,87 млрд. дол. Це рекордне значення величини негативного сальдо торгівлі товарами за один місяць як у 2007 році, так і за всю історію України. Перед тим найбільша величина негативного сальдо за один місяць в нинішньому році спостерігалася в липні - 1,06 млрд. дол.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за січень-жовтень підвищилося до 8,22 млрд. дол. - з 6,69 млрд. дол. у січні-вересні. Експорт товарів в січні-жовтні склав 40,00 млрд. дол., імпорт - 48,22 млрд. дол.
Уповільнення зростання реальних зарплат українців
Впродовж 2007 року (і в другій половині 2006) відбувалося «стабільне» зниження темпів зростання реальних доходів і, зокрема, реальних зарплат населення. В окремі місяці мало місце навіть зменшення реальних зарплат.
Так, у вересні 2007 року реальні зарплати в Україні знизилися в порівнянні з серпнем на 0,3%, а в порівнянні з липнем - на 2,5%.
Про істотне зменшення темпів зростання реальних зарплат при уряді Януковича можна судити за наступними показниками: індекс реальної зарплати в січні-вересні 2007 року складав 112,2%, в січні-вересні 2006 року - 121,2%, в січні-вересні 2005 року - 118,0%.
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Динаміка всіх вищенаведених основних економічних і соціально-економічних показників в Україні в 2007 році - негативна. А відомо, що економіка держави дуже інерційна. Отже, чекати значних змін, принаймні, найближчими місяцями і в першій половині 2008 року - не варто. У перші місяці наступного року показники по промисловості і ВВП напевно будуть вельми низькими. Крім того, є ще ряд несприятливих економічних чинників, що передаються від уряду Януковича новому Кабміну.
У другій половині 2006 року і в 2007 році уряд Віктора Януковича істотно збільшив зовнішній борг держави. Тоді як в 2005 і в першій половині 2006 року зовнішній борг лише скорочувався. Звичайно, віддавати і обслуговувати борги, які узяв Кабмін Януковича, доведеться майбутнім урядам.
Також вельми небезпечною для української економіки стане дуже висока ціна на імпортний природний газ в 2008 році - 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Домовленість про таку ціну на газ була підписана чиновниками уряду Януковича, незважаючи на те, що перед тим вони обіцяли ціну в 150-160 дол. І, до речі, ціна в 160 дол. за 1 тис. куб. м. закладена в проекті держбюджету-2008, який підготував колишній уряд.
Не все благополучно в уряду Януковича було і з бюджетом. Так, за даними аудиторів Рахункової палати реальні доходи за дев`ять місяців цього року зменшилися на 2% - загальний фонд недоотримав 2,5 млрд. грн. запланованих доходів. У звіті Рахункової палати йде мова про наступне: «Тенденції економічного розвитку і динаміка надходжень свідчать про те, що виконання держбюджету в поточному році є проблематичним».
Таким чином, на яку б сферу економіки не поглянути - скрізь негатив. Ось такими «досягненнями» хвалився Янукович, і такий спадок від нього одержав новий український уряд.
Юрій Глухов