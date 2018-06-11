На світових ринках паніка, євро різко падає до долара... А що нам до того?..

Світові фондові ринки у понеділок струсило з величезною силою. Такого стрімкого обвалу не спостерігалося вже дуже давно. Хоча чекати чогось подібного багато фінансистів почали ще минулого тижня.

Перші неприємні новини у понеділок прийшли, звиичайно, з азіатських торгових майданчиків - у них день починається раніше. Фондові торги в Японії закрилися падінням індексу Nikkei до дворічного мінімуму - він знизився за один день на 3,9%. Ще гіршою у понеділок була ситуація в Індії. Індійський фондовий індекс BSE впав на 7%, а торги двічі припинялися - щоб уникнути тотального обвалення індексів.

Не набагато краще склалася обстановка і на фондових біржах інших країн Азії. Зокрема, в Південній Кореї ціни на акції знизилися майже на 3%, індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 5,14%, а гонконзький Hang Seng - на 5,49%.

Акції практично всіх австралійських компаній, включених в індекс S&P/ASX 200, продемонстрували у понеділок падіння від 2% до 21%.

Потім буря докотилася до Європи, де фондові торги завершилися у понеділок рекордним обвалом провідних індексів. Британський індекс FTSE 100 за підсумками торгів 21 січня 2008р. знизився на 5,48%, що стало найбільшим одноденним падінням індексу з моменту терактів 11 вересня 2001р. у США.

Аналогічним чином завершилася торгова сесія в Німеччині, де зведений індекс Франкфуртської фондової біржі Xetra DAX за підсумками торгів у понеділок впав на 7,18%. Французький CAC 40 знизився за підсумками дня на 6,83%, а швейцарський SMI - на 5,26%.

Останніми у понеділок відчули на собі силу фінансової стихії фондові ринки в обох Америках (про що в Україні стало відомо у вівторок вранці). Не дивлячись на закритий ринок у США, на торгах у Канаді провідний індекс фондової біржі Торонто S&P/TSX Composite впав у перші години торгів на 4,75% - це найбільше зниження індексу з 11 вересня 2001р.

У Перу торги були припинені на півгодини після різкого падіння ринку на 8,62%. У Бразилії основний індекс Bovespa впав на 6,9%. Колумбійський індекс IGBC впав на 6,2%, чилійський Ipsa - на 4,73%, мексиканський Bolsa - на 3,96%, аргентинський Merval - на 6,49%.

Головною причиною таких катастрофічних подій на світових торгових майданчиках є побоювання інвесторів щодо неминучості рецесії економіки США. Приводом же послужили свіжі дані макроекономічної статистики і останні заяви уряду Сполучених Штатів.

Стало, зокрема, відомо, що об`єм будівництва нових будинків у США в грудні 2007р. впав на 14% - до 1,006 млн. одиниць, а це найгірший показник з 1991р. Об`єм роздрібних продажів у США в грудні 2007р. знизився на 0,4% в порівнянні з листопадом і склав 382,9 млрд. дол. При цьому президент США Джордж Буш виступив з пропозицією скоротити податкове навантаження на громадян і бізнес на 1% ВВП, або 140 млрд. дол., що було розцінене ринком як недостатній захід.

Не обійшла стороною нинішня криза на фондових ринках і країни СНД. Особливо боляче вона зачепила Росію. Ще минулої середи на російських фондових біржах відбувся різкий обвал - котирування акцій впали за один день на 4-5%. Проте у понеділок 21 січня ситуація склалася ще гостріше: індекс РТС знизився на 7,38%, а індекс ММВБ звалився на 7,47%.

Лідерами за темпами зниження котирувань стали акції компаній нафтогазового сектора. Папери «Татнефті» впали на 8,4%, «Сургутнефтегаза» - на 8,7%, «Газпром нефти» - на 9,02%, Лукойлу - на 7,42%, «Роснефті» - на 5,27%. Акції «Газпрому» знизилися в ціні на 6,72%.

Хвиля корекції прокотилася паперами гірничодобувного сектора: акції ГМК «Норільський нікель», «Полюс Золота» і «Поліметалла» втратили 8,41%, 4,31% і 4,5% відповідно.

Впали також котирування паперів банківського сектора: банка ВТБ - на 6,33%, звичайні акції Ощадбанку - на 7,65%, привілейовані - на 7,98%.

На жаль, новини ранку вівторка не принесли полегшення. Фондові біржі Китаю відкрилися зниженням провідних індексів більш ніж на 5%. Гонконзький індекс Hang Seng через 10 хвилин після відкриття торгів втратив 5,02%. Японський індекс Nikkei за перші 30 хвилин торгів впав на 4,06%. Австралійський S&P/ASX 200 знизився з ранку на 4,96%.

Продовжився обвал і на російських ринках. Індекс РТС за 30 хвилин 22 січня впав на 2,75%, а ММВБ - відразу на 8,42%. Це означає, що сьогоднішній день може виявитися ще гіршим ніж учорашній.

Але перелік економічних тривог останнім часом не вичерпується лише обвалами на фондових ринках світу. Все більше експертів говорять сьогодні про погані перспективи економіки не лише у США, але і економік європейських держав.

Однією з причин тривожних очікувань уповільнення економічного зростання в Європі стала дуже висока інфляція 2007 року. У країнах єврозони зростання споживчих цін склало минулого року 3,1%. Це менше, ніж у США - там 4,1%, але набагато більше, ніж розмір інфляції, що вважається в ЄС безпечним, - 2% (така інфляція в єврозоні була в 2006 році). Член ради Європейського центрального банку Наут Веллінк заявив, що зростання економіки єврозони сповільниться більше, ніж передбачалося раніше. Його значення буде ближче до 1,5%, ніж до 2,5% у зв`язку зі зниженням темпів зростання у США.

Всі ці події і пов`язані з ними очікування не змогли не відбитися і на курсовому співвідношенні двох провідних світових валют. У понеділок євро впав до долара до найнижчого значення за останні три тижні, і знизився до ієни до чотиримісячного мінімуму. Курс євро до долара опустився до $1,4500 з $1,4622 на закритті торгів 18 січня. Протягом дня він знижувався до $1,4469 - найменшої відмітки з 27 грудня.

Певна річ, у зв`язку з такою курсовою динамікою відразу ж подешевшали золото і нафта. Зокрема, офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: у Лондоні - 87,36 (-1,87) дол./бар., у Нью-Йорку - 88,55 (-2,02) дол./бар. Тоді як, нагадаємо, у перший торговий день січня ціна нафти досягла 100 доларів за барель.

Прозвучали і дуже різкі прогнози щодо майбутньої долі євро. «Продавайте євро, ось вам моя порада. Європейська економіка вже сповільнюється», - заявив експерт Royal Bank of Scotland Девід Симмондс. «Інвестори, які вкладають у зростання, виходять з євро», - відзначив аналітик UBS Джеффрі Ю.(«FINANCE.UA»).

Звичайно ж, усі ці явища останніх днів у світових фінансах не можуть не зачепити і Україну. Український фондовий ринок також мав відреагувати на ситуацію, що склалася. Індекс ПФТС знизився у понеділок відразу на 2,45%, а його падіння з 15 січня, коли було зафіксовано максимальне значення, склало 4,36%.

До середини дня понеділка найбільше впали акції «Маріупольського заводу важкого машинобудування» - на 13,5%, «Азовобщемашу» - на 11,3%, Укрсоцбанку - на 8,9%, Мегабанку - на 8,3%, «Київенерго» - на 7,4%, Запорізького алюмінієвого комбінату - на 7,2%, Алчевського меткомбінату - на 6,5%.

Крім того, подешевшали акції «Луганськтепловоза» - на 5,4%, «Укртелекому» - на 5%. А це підприємства, які український уряд планує віддати під приватизацію (реприватизацію) вже найближчим часом.

Велике значення для українців і всієї вітчизняної економіки матиме і ослаблення євро до долара. Для тих, хто піддався паніці в осінні місяці минулого року, коли долар постійно падав до євро, і перевів свої заощадження в євро, зниження європейської валюти до долара матиме негативне значення. Адже НБУ, як відомо, утримує стабільним курс гривні до долара, а значить, власники євровалюти втратять при перерахунку євро в гривню.

Крім того, зміцнення долара до євро погіршить життя українським експортерам, які постачають свою продукцію до Європи. Адже вони одержуватимуть тепер менший гривневий об`єм за ту саму величину експортної виручки в євро, ніж мали раніше. А ось імпортери, навпаки, будуть почуватися краще за рахунок ослаблення євро при постачаннях товарів до України з держав єврозони.

Все це приведе до ще більшого темпу зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі України. Отже, посилиться девальваційний тиск на гривню. Нагадаємо, в грудні минулого року Нацбанк витратив на підтримку гривні більше $300 млн. своїх золотовалютних резервів.

Тому, якщо не вважати, що теоретично за рахунок ослаблення євро в Україні можуть подешевшати якісь європейські товари (на практиці це навряд чи хтось помітить), то процес падіння євро до долара є несприятливим для української економіки.

Отже, якщо коротко резюмувати, то про вплив обвалів на світових фондових ринках, що спостерігаються в останні дні, і падінні євро можна сказати так: тільки цього нам ще не вистачало...

Юрій Глухов