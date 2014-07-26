ООН: сепаратистів може судити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі

Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Наві Піллей в інтерв'ю інформаційному агентству epd, передає Deutsche Welle.

Читайте такожТерористи викрали начальника і співробітницю ДонОДА

Наві Піллей нагадала, що сепаратисти зобов'язані дотримувати норми міжнародного права і захищати мирне населення. "Якщо вони цього не роблять, то міжнародне співтовариство може притягти їх до відповідальності. Є Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який діє і у відношенні цих груп", - заявила вона.

Верховний комісар зазначила, що всі уряди, які мають вплив на сепаратистів, повинні його задіяти. "Мій верховний комісаріат ООН з прав людини застерігає багатьох лідерів сепаратистів, що порушення міжнародного права має наслідки. Наприклад, ми попередили повстанців у Південному Судані, і деякі ватажки дійсно приструнили свої підрозділи", - зазначила Наві Піллей.

Також комісар ООН з прав людини зазначила, що в Україні експерти ООН задокументували масштабні порушення прав людини. При цьому вона порадила українцям, які перебувають у складних ситуаціях, звертатися безпосередньо до фахівців ООН і розповідати про порушення їх прав.

За її словами, відповідний комісаріат ООН реагує дуже швидко: після спалаху конфлікту в східній Україні фахівці ООН відразу прибули на місце, щоб почати роботу.