Правозахисниця: госпіталі в Ростові-на-Дону переповнені пораненими

Про це заявила в ефірі телеканалу "Дощ" член ради при президенті РФ з прав людини Елла Полякова.

Читайте такожУ Воронезькій області поховали командира десантників з Пскова, який міг загинути на Донбасі

"Знаю, що переповнений госпіталь в Ростові-на-Дону, переповнені госпіталі на півдні, причому в госпіталі в Ростові-на-Дону, в табірному шпиталі, знаходиться той контрактник, який звертався до нас, коли ми були в Чечні, в Грозному , коли у нас було виїзне засідання президентської ради", - зазначила Елла Полякова, додавши, що ці контрактники були й в Криму.

Раніше Елла Полякова повідомляла, що за участь у бойових діях на сході України військовим, які проходять службу за контрактом в Дагестані, платили по 250 тис. руб. Крім того, вона стверджувала, що поранених контрактників після повернення з території України до Росії звільняють зі служби, щоб "не було ніякої соціальної відповідальності перед ними і перед сім'ями".

Нагадаємо, Елла Полякова також повідомляла про 100 військовослужбовців які були доправлені з пораненнями у один з госпіталів Санкт-Петербургу.