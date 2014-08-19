Чеченські найманці обстріляли Луганськ із "Градів" - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Терористи продовжують обстрілювати житлові масиви та об’єкти інфраструктури в зоні АТО. Так, сьогодні в Луганську бойовики чеченської національності з установок «Град», які попередньо були встановлені у східних кварталах міста, обстріляли житлові будинки», - сказав Лисенко.

Читайте такожЗ території РФ Україну обстрілюють із гаубиць, "Градів" та мінометів - МЗСЯк повідомляв УНІАН, ситуація в Луганську критична. У місті 17-й день немає світла, води, не працює мобільний і стаціонарний зв'язок.