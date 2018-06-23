Водії маршруток окупували столицю і добилися свого

Сьогодні з самого ранку центр столиці заполонили маршрутки зі всіх регіонів України. Мікроавтобуси, за табличками яких легко можна прослідкувати географію країни – Харків, Луцьк, Полтава, Кременчук, Рівне, Черкаси, Чернігів. – з написами “страйк” дружно вишикувалися по обидва боки київських вулиць. Самі водії, залишивши свої транспортні засоби, рушили у бік Кабміну, під стінами якого перевізники почали акцію протесту проти дискримінаційних, на їх думку, розпоряджень влади.

Одна з основних вимог протестуючих – відмінити рішення Міністерства транспорту і МВС, що забороняє використовувати для перевезень пасажирів переобладнані автобуси. Багато маршруток були ввезені на територію України з-за кордону як вантажні і вже тут були переобладнані під перевезення пасажирів.

– Це все красиві, якісні машини, – розповідає учасник акції протесту Анатолій з Черкас. – І те, що вони перероблені з вантажних у пасажирські, не має ніякого значення. Головне, що вони комфортабельні. Якщо поставити “Богдан” на міжміський маршрут, він просто не витримає цю відстань. Людям буде незручно.

Маршрутки вздовж доріг і справді виглядали непогано – в основному новенькі “Мерседеси” і “Фольксвагени”.

– Автомобілі досі дозволяють переобладнати, сертифікувати, а МРЕВ потім ставить їх на облік – і їздити на них вже не можна. Це ж абсурд! – обурюється харківський водій Олександр. – Адже ми брали цей дозвіл у державній інституції. Заплатили гроші. І тепер сама держава вирішила, що це неправильно, не годиться. Ми «накатали» собі роботу, а хтось хоче на нас нажитися.

Також перевізники виступали проти нових правил, згідно з якими підприємці, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення, повинні одержувати на кожну поїздку ще один дозвіл, – узгодження від ДАІ і Глававтотрансінспекції. Процес узгодження займає 2–3 дні і обходиться перевізникові в 97 гривень. А якщо шофер вийде в рейс без дозволу, він може одержати штраф.

– Зараз мені якщо виїхати на маршрут, то спочатку треба приїхати в наш обласний центр, Полтаву, узяти дозвіл, потім з цим дозволом їхати до Кременчука, йти в автоінспекцію, брати від них дозвіл, після цього знову їхати до Полтави. На це йде три дні. Виходить, я маю право виїхати на маршрут тільки двічі на тиждень. І виходить, заробиш $100 на місяць, і всі вони підуть на податки, – розповідає учасник акції протесту Віталій з Кременчука

Для всіх протестуючих перевезення пасажирів часто єдине джерело доходу. І якщо зараз їм заборонять виїжджати на маршрут, вони залишаться без роботи. Тому стояти у столиці перевізники планують до повного вирішення своїх наболілих питань.

– Жоден перевізник не залишить акцію, поки вона не дасть результатів, – розповідає водій з Сум з 30-річним стажем Володимир. – Я узяв машину в кредит за 25 тисяч доларів. І зараз я його не можу погасити, тому що мене позбавляють шматка роботи, шматка хліба.

З ним солідарні і інші учасники страйку.

– У нас немає виходу. Стоятимемо, поки не доб`ємося справедливого рішення. Удома голодні діти. А ми можемо або красти, або за кермом їздити, – додає харків`янин Віталій.

Пікетники розповідають, що коли років п`ятнадцять тому, коли відбувався розвал автопарків, вони починали з нуля. Брали свої автомобілі, прокладали маршрути. А зараз, коли важкі часи залишилися позаду, вони стали нікому не потрібні.

Деякі мітингуючі бачать в утиску прав приватних перевізників бізнес-інтереси владних структур.

– Всі знають, – говорить Віталій, – що власниками заводів, що випускають в Україні транспортні засоби, є міністри, депутати, і люди, близькі до верхівки. Політики розуміють, що в такому бардаку, в тій ситуації, що склалася в Україні, вони довго не протягнуть, тому і готують свої тили. А ми їм заважаємо.

Але пікетникам не довелося стояти довго. Вже з ранку почалися переговори між Мінтранспорта і профспілковими організаціями – Союзом водіїв, Союзом таксі, Союзом перевізників України. Після обіду ніби як все вирішилося.

Президент Союзу перевізників України Богдан Ляшук повністю задоволений результатами:

– Всі наші вимоги задовольнили. Завтра відмінять заборону на діяльність перевізників, автомобілі яких переобладнані з вантажних на пасажирські. Скасована велика кількість обмежень, які були пов`язані з нерегулярними перевезеннями, ухвали про застосування фінансових санкцій теж скасовані.

Всього в акції було задіяно близько тисячі машин і близько шести тисяч водіїв. Це наймасштабніша акція приватних перевізників за останнє десятиліття. Попередній пікет водіїв маршрутів в Києві мав локальний характер і проходив під стінами КМДА. Тоді перевізники вимагали підвищення цін на проїзд.

Анна Ященко