Росіяни назвали США і Україну головними ворогами своєї країни
Уявлення росіян про дружні і ворожі країни значно змінилися. Зокрема список друзів РФ залишила Німеччина, замість неї різко зросли дружні почуття до Китаю.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД). Згідно з результатами, рейтинг ворогів з безпрецедентно високим результатом очолює Америка.
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Найбільш дружніми державами по відношенню до Росії -громадяни цієї країни назвали Китай (51% респондентів), причому за 6 років ця частка збільшилася більш ніж удвічі (з 23% у 2008 році). У топ-3 країн, з якими, на думку респондентів, у РФ теплі взаємини, також увійшли Білорусь (32%) і Казахстан (20%) - порівняно з 2008 роком, ці держави почали зараховувати до "друзів" Росії значно частіше (з 14% і 8%, відповідно). Про міцні зв'язки з Індією сьогодні говорять 9% опитаних. Бразилію вважають хорошим партнером і союзником 4% опитаних (у 2008 році - 1%). Вперше в цьому списку, і відразу в "десятці" виявилися Куба (4%) і Аргентина (3%).
Німеччину в даний час сприймають як дружню до Росії країну 2% опитаних, тоді як у 2008 році таких було 17%. Помітно скоротилося число тих, хто до дружніх країн зараховував Францію (з 6% до 1%). Відносини з США в даний час вважають сприятливими менше 1% учасників опитування (9% у 2008 році). Тих, хто не зміг визначитися у своїй думці, стало істотно менше (скорочення з 45%, до 22%).
Головною ворожою країною росіяни як і раніше вважають США, і якщо 6 років тому так вважала чверть респондентів (25% у 2008 році), то сьогодні - вже три чверті (73%). Також істотно зросла частка тих, хто відзначає вкрай напружені відносини Росії з Україною (з 21% до 32%). Куди більш явним стало негативне сприйняття Німеччини та Євросоюзу: з 1% до 10% у кожному випадку. А про Прибалтику, навпаки, тепер росіяни рідше відгукуються негативно (з 6% до 1%). Ворожими Росії державами також вважають Англію (9%), Польщу (6%), Канаду (3%), Францію (3%). В цілому ж позиція росіян з цього питання стала більш визначеною - частка тих, що "вагалися" з 2008 року по 2014 рік скоротилася в 3 рази (з 44%, до 15%).
Опитування ВЦВГД проведено 20-21 вересня. Опитано 1600 осіб в 130 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.