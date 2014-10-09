Росіяни назвали США і Україну головними ворогами своєї країни

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД). Згідно з результатами, рейтинг ворогів з безпрецедентно високим результатом очолює Америка.

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Найбільш дружніми державами по відношенню до Росії -громадяни цієї країни назвали Китай (51% респондентів), причому за 6 років ця частка збільшилася більш ніж удвічі (з 23% у 2008 році). У топ-3 країн, з якими, на думку респондентів, у РФ теплі взаємини, також увійшли Білорусь (32%) і Казахстан (20%) - порівняно з 2008 роком, ці держави почали зараховувати до "друзів" Росії значно частіше (з 14% і 8%, відповідно). Про міцні зв'язки з Індією сьогодні говорять 9% опитаних. Бразилію вважають хорошим партнером і союзником 4% опитаних (у 2008 році - 1%). Вперше в цьому списку, і відразу в "десятці" виявилися Куба (4%) і Аргентина (3%).

Німеччину в даний час сприймають як дружню до Росії країну 2% опитаних, тоді як у 2008 році таких було 17%. Помітно скоротилося число тих, хто до дружніх країн зараховував Францію (з 6% до 1%). Відносини з США в даний час вважають сприятливими менше 1% учасників опитування (9% у 2008 році). Тих, хто не зміг визначитися у своїй думці, стало істотно менше (скорочення з 45%, до 22%).

Головною ворожою країною росіяни як і раніше вважають США, і якщо 6 років тому так вважала чверть респондентів (25% у 2008 році), то сьогодні - вже три чверті (73%). Також істотно зросла частка тих, хто відзначає вкрай напружені відносини Росії з Україною (з 21% до 32%). Куди більш явним стало негативне сприйняття Німеччини та Євросоюзу: з 1% до 10% у кожному випадку. А про Прибалтику, навпаки, тепер росіяни рідше відгукуються негативно (з 6% до 1%). Ворожими Росії державами також вважають Англію (9%), Польщу (6%), Канаду (3%), Францію (3%). В цілому ж позиція росіян з цього питання стала більш визначеною - частка тих, що "вагалися" з 2008 року по 2014 рік скоротилася в 3 рази (з 44%, до 15%).

Опитування ВЦВГД проведено 20-21 вересня. Опитано 1600 осіб в 130 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.