Більшість росіян хочуть отримувати альтернативну інформацію про події в Україні - опитування

Про це повідомляє Дождь з посиланням на дані останнього опитування «Левада-центру».

Майже 58% респондентів відповіли позитивно на запитання «чи Потрібна вам інформація про події в країні і в світі та її оцінки з інформаційних джерел, які висвітлюють ці події з інших позицій, ніж основні канали російського телебачення?». При цьому 35% опитаних вважає, що в цьому немає необхідності. На питання «чи є у вас можливість отримувати інформацію про події та їх оцінки з інформаційних джерел, які висвітлюють ці події з інших позицій, ніж основні канали російського телебачення?», 53% респондентів позитивно.

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На запитання соціологів «Як ви вважаєте, чи втручається зараз Росія події в Україні?» третина опитаних (33%) відповіла «ні, і правильно робить». Чверть респондентів (24%) відповіла, що Росії слід було б втрутитися, але вона цього не робить. 15% опитаних вважає, що Росія втручається у справи України, хоча цього й не варто б робити.

Опитування проведено 1-4 серпня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старші в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%