Опитування: ворожість росіян до України помітно зросла

Такі дані опублікував "Левада-Центр", передає ZN.UA. У попередні 3 роки кількість тих, хто позитивно сприймає Україну, коливалась в межах 65-80%. Спостерігається також зниження кількості тих, хто добре ставиться до українців, хоча їх все ще більше половини - у травні таких було 81% від усіх опитаних, у вересні - 61%. При цьому менше половини респондентів (39%) вважають Україну закордоном.

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Різко погіршилося ставлення росіян до США і ЄС. Так, якщо на початку року США позитивно сприймали 43% опитаних проти 44%, які дотримувалися протилежної думки. У вересні співвідношення суттєво змінилося - 17% до 73%.

Аналогічна динаміка спостерігається по Євросоюзу - частка його прихильників серед росіян впала з 51% у січні до 19% на момент опитування у вересні. При цьому тільки 16% опитаних зараз вважають, що Росії слід прагнути увійти в ЄС.

Стабільно позитивно росіяни сприймають Білорусь: добре або дуже добре до цієї країни ставляться 83% респондентів. У той же час Грузію позитивно сприймають менше половини росіян (47%).

Кожен п'ятий росіянин (23%) переконаний у необхідності для Росії "будь-якими засобами, якщо буде потрібно - то й силою утримувати під контролем колишні республіки СРСР". Незгодні з таким твердженням 66% опитаних.

Опитування проведено 19-22 вересня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення. У ньому взяли участь 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів РФ. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.