Через обстріл бойовиків у передмісті Маріуполя загинули 7 мирних жителів (фоторепортаж)
15:21, 15 жовтня 2014Суспільство
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На території селища Сартана вибухнули кілька снарядів.
Бойовики обстріляли передмістя Маріуполя, загинули сім мирних жителів. Артилерійський обстріл вівся з боку Новоазовського району.
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Нагадаємо, 14 жовтня близько 15:00 бойовики обстріляли північну околицю селища Сартана, яке знаходиться в 10 км від Маріуполя. Під обстріл потрапила похоронна процесія, в результаті чого сім осіб загинули, більше 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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