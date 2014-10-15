Через обстріл бойовиків у передмісті Маріуполя загинули 7 мирних жителів (фоторепортаж)

15:21, 15 жовтня 2014
Суспільство
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На території селища Сартана вибухнули кілька снарядів.

Бойовики обстріляли передмістя Маріуполя, загинули сім мирних жителів. Артилерійський обстріл вівся з боку Новоазовського району.

Увага, фотографії не рекомендується переглядати неповнолітнім (18+).

Нагадаємо, 14 жовтня близько 15:00 бойовики обстріляли північну околицю селища Сартана, яке знаходиться в 10 км від Маріуполя. Під обстріл потрапила похоронна процесія, в результаті чого сім осіб загинули, більше 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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