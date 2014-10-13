Бойовики обстрілюють передмістя Маріуполя, люди ховаються у підвали

Про це повідомляє штаб Оборони Маріуполя в Facebook.

«Зараз відбувається мінометний обстріл блокпостів біля селищ Талаківка, Сартана та мікрорайону «Східний», - йдеться в повідомленні.

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«Збройні сили України дають гідну відсіч. Ситуація під контролем, небезпеки для міста Маріуполя - УНІАН) немає», - повідомляє штаб оборони міста.

Як повідомили 0629 місцеві жителі, звуки залпів сильно чути в Іллічівському районі міста. Жителі селища Талаківка повідомляють про чорний дим над небом.

"Дуже сильно трясуться стіни в будинках, сильніше ніж було під час минулих обстрілів, ми змушені ховатися в підвалах", - розповідають селяни.

За інформацією військових, в районі одного з блокпостів в селищі Талаківка йде бій. Працює важка артилерія.

Є також відомості, що обстрілу піддався і блокпост в мікрорайоні "Східний".

Також повідомляється про стрілянину в районі Донецької траси - її чують мешканці сіл Зоря і Кальчик.

За даними штабу територіальної оборони Маріуполя, на даний момент обстрілу піддалися блокпости в селищах Талаківка, Сартана та в мікрорайоні "Східний". Місцеві жителі повідомляють про обстріл з Градов, але штаб підтверджує тільки мінометний обстріл.

Як повідомив селищний голова Сартани Степан Махсма, в цьому селищі тихо і болокпост, встановлений поряд з ним, ніхто не обстрілює. "Бої ведуться в Талаковці, - підкреслив селищний голова. - Але залпи чути дуже сильно. Мешканці забирають дітей зі шкіл і дитячих садів".

За даними Талаковського селищної ради, в 11.30 почався обстріл блокпоста. В результаті бою було пошкоджено газопровід. В 12.30 залпи стихли. Зараз у селищі затишшя - мешканці вийшли з укриттів і обстежують будинки.