Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха зазначив, що за рік війни у українців змінилися амбіції щодо грошей.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ українці змінили свої амбіції та життєві принципи.

Про це в інтерв'ю NV заявив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха, зазначивши при цьому, що амбіції щодо грошей у українців виросли за рік війни.

"Якщо порівнювати з 2021 роком, то українці в грудні 2022 року, коли ми проводили попереднє дослідження, вважали, що для нормального життя їм треба на 2 тис. грн. менше грошей", - зазначие експерт.

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Він підкреслив, що адаптація до війни пов’язана з таким феноменом, як зниження матеріальних цілей.

"Всі розуміють, що коли війна, треба економити. Тобто, адаптація до війни пов’язана з таким феноменом, як зниження матеріальних домагань. Те, що фінансові амбіції зростають, свідчить про новий етап ставлення до війни. Це про відчуття того, що щось в суспільстві йде не так, як люди очікували", - зазначив експерт.

За словами соціолога зараз українці переживають період постадаптації.

"Війна триває, але люди живуть, ходять в ресторани... це вже постадаптація. Люди знову починають дивитися на суспільство не тільки з точки зору того, що війна, і все треба віддати, а більш різнопланово і складно... Загальна позитивна оцінка держави в свідомості українців дуже суттєво зростала 2022-го року, а за останні півроку вона вже стала гіршою. У листопаді позитивно функціонування держави в Україні оцінювало лише 32% опитаних, а негативно - 67%, а у 2022 році позитивно роботу державу оцінювала майже половина (47%) опитаних. А ось вже червень 2023 року - позитивних оцінок в цілому лише 22%, а негативних десь майже 40%", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що українці не нормалізують війну і те, що з ними відбувається.

"Українці стають критичні до держави, і це приклад хвилеподібного ставлення. Держава вистояла, і українці високо це оцінили, але вони не нормалізують війну і те, що з ними відбувається, а ці оцінки, які ми бачимо вже в цьому році, — це запит до держави", - зазначив експерт.

Війна в Україні та соціологічні дослідження

У квітні 2023 року російський "Левада-центр" провів опитування, згідно з яким серед росіян тільки зросла підтримка повномасштабної війни проти України. "За" висловилися 75% опитаних. Громадяни РФ вважають, що основні труднощі ще попереду. На думку ще 27%, вони вже настали. І лише 10% вважають, що найгірше позаду.

Кількість прихильників мирних переговорів збільшилася з 48% до 51%. Проти завершення війни дипломатичним шляхом виступили 38%. А в березні показник людей, що підтримують продовження бойових дій, був 42%.

Інше дослідження показало топ-п'ять головних страхів громадян Російської Федерації. Так, вони побоюються збройного заколоту "вагнерівців", пожеж і повеней, контрнаступу української армії і зростання ядерної загрози.

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