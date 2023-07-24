Головним фактором тривожності в доповіді названа атака безпілотників на Москву 30 травня.

Диверсійна діяльність стала найбільшим страхом росіян в квітні-червні 2023 року.

Страх диверсій очолює список вже другий квартал поспіль, при цьому, він виріс в два рази в порівнянні з минулим періодом, відзначають автори рейтингу "Національний індекс тривог". Автори будують свої оцінки на основі аналізу новин і реакції соціальних мереж на них.

Також до п'ятірки увійшли збройний заколот ПВК "Вагнер" (його автори називають кризою 23-24 червня), пожежі і повені, контрнаступ ЗСУ і зростання ядерної загрози. Іншими загрозами росіяни також назвали проблеми отруєння алкоголем та питання призову і мобілізації.

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Головним фактором тривожності в доповіді названа атака безпілотників на Москву 30 травня. Страх посилили вибух другого квітня в Санкт-Петербурзі, в результаті якого загинув "воєнкор" Владлен Татарський, атака дронів на Кремль третього травня, замах на депутата Держдуми Захара Прилєпіна шостого травня, рейд "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" в Бєлгородську область 22-23 травня, а також атаки дронів по Криму, Підмосков'ю, Бєлгородській, Курській, Калузькій, Воронезькій, Брянській і Тульській областях.

Диверсії в Росії - свіжі новини

Сьогодні Москва знову була атакована ударними безпілотниками. Один з них врізався в споруджуваний бізнес-центр біля станції МЦК ЗІЛ, інший впав на об'єкти Міноборони і ГРУ на Комсомольському проспекті.

А в ніч на 14 липня в двох прикордонних областях РФ - Курській і Воронезькій - знову пролунали вибухи від БПЛА.

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