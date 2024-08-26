У РНБО зазначили, що роблять все, аби зробити неможливим вплив таких месенджерів на оборону країни.

Арешт засновника Telegram може бути спробою Павла Дурова розірвати зв'язки з ФСБ та російським диктатором Володимиром Путіним. Таку думку висловив заступник голови Ради національної безпеки та оборони України Сергій Демедюк.

Він зауважив, що має "змішані почуття" щодо цієї ситуації.

"З одного боку, я дуже радий, що принаймні одна демократична країна визнала, що відсутність поміркованості, відмова від співпраці з правоохоронними органами та інструменти, які надає Telegram (такі як одноразові номери, криптовалюта тощо), є злочинною діяльністю, що робить Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів проти дітей та шахрайства", - зауважив Демедюк. Відео дня

Водночас заступник голови РНБО наголосив, що цей арешт може бути частиною плану Дурова, аби звільнитися від зобов'язань перед російськими спецслужбами.

"Дуров - неймовірно розумна і обережна людина. Він повністю усвідомлював, що є переслідуваною особою у Франції, але свідомо обрав перепочинок у цій країні. Чи створює він собі алібі, як у випадку з "ВКонтакте", чи справді усвідомлює наслідки прямої підтримки диктатора? З французьким правосуддям за певної домовленості, враховуючи, що він має французьке громадянство, він міг би прожити довше, ніж з дружбою з ФСБ", - роздумує Демедюк.

Водночас у коментарі для Forbes він підкреслив, що політика апарату РНБО щодо месенджера та його засновника не зміниться.

"Ми робили й робимо все можливе для того, щоб унеможливити, зокрема вплив таких месенджерів, на безпеку й оборону нашої держави", - запевнив посадовець.

Арешт Павла Дурова - що відомо

Як писав УНІАН, ввечері 24 серпня французькі спецслужби затримали Павла Дурова, коли той зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

За даними TF1, засновнику Telegram Павлу Дурову загрожує 20 років ув'язнення у Франції. Скоро він постане перед судом як громадянин Франції.

Вже сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Дурову продовжили термін утримання під вартою. Після закінчення цього терміну суддя може ухвалити рішення про звільнення або висунення звинувачень і продовження терміну тримання під вартою.

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