Після 96 годин арешту Дурова можуть або звільнити, або продовжити термін і оголосити звинувачення.

Французька судова влада продовжила термін утримання під вартою засновника і керівника Telegram Павла Дурова.

Як пише Le Monde, арешт Дурова в аеропорту Ле Бурже пізно ввечері в суботу став останнім незвичайним поворотом у кар'єрі одного з найвпливовіших світових технологічних діячів.

Видання з посиланням на близьке до розслідування джерело повідомляє, що слідчий суддя, який веде справу, продовжив затримання 39-річного Дурова.

Відео дня

Як повідомляється, цей початковий період утримання під вартою для допиту може тривати максимум 96 годин. Після закінчення цього терміну суддя може ухвалити рішення про звільнення або висунення звинувачень і продовження терміну тримання під вартою.

Дурова затримали - що відомо

Росія тим часом звинуватила Францію у "відмові співпрацювати", а Ілон Маск став на захист Дурова. Американський інформатор Едвард Сноуден, який знайшов притулок у Росії, розкритикував "напад на основні права людини на свободу слова та об'єднань".

Дуров прибув до Парижа з Баку і планував повечеряти в столиці Франції, повідомило виданню джерело, близьке до справи. Його супроводжували охоронець і особистий помічник.

Telegram тим часом прокоментував ситуацію, заявивши, що Дурову нема чого приховувати, і він часто подорожує Європою. "Telegram дотримується законів ЄС, включно із Законом про цифрові послуги - його модерація відповідає галузевим стандартам... Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Дуров заснував Telegram у 2013 році. Платформа стала надзвичайно популярною частково через простоту перегляду і публікації відео на своїх "каналах" обміну повідомленнями. Telegram зобов'язався ніколи не розкривати інформацію про своїх користувачів.

Раніше в інтерв'ю Дуров розповів, що ідея запустити зашифрований додаток для обміну повідомленнями спала йому на думку після того, як він зазнав тиску з боку російського уряду під час роботи у "ВКонтакте".

Однак критики звинувачують платформу в розміщенні часто незаконного контенту, починаючи від екстремальних сексуальних образів, дезінформації та закінчуючи послугами з купівлі наркотиків.

Вас також можуть зацікавити новини: