Французька судова влада продовжила термін утримання під вартою засновника і керівника Telegram Павла Дурова.
Як пише Le Monde, арешт Дурова в аеропорту Ле Бурже пізно ввечері в суботу став останнім незвичайним поворотом у кар'єрі одного з найвпливовіших світових технологічних діячів.
Видання з посиланням на близьке до розслідування джерело повідомляє, що слідчий суддя, який веде справу, продовжив затримання 39-річного Дурова.
Як повідомляється, цей початковий період утримання під вартою для допиту може тривати максимум 96 годин. Після закінчення цього терміну суддя може ухвалити рішення про звільнення або висунення звинувачень і продовження терміну тримання під вартою.
Дурова затримали - що відомо
Росія тим часом звинуватила Францію у "відмові співпрацювати", а Ілон Маск став на захист Дурова. Американський інформатор Едвард Сноуден, який знайшов притулок у Росії, розкритикував "напад на основні права людини на свободу слова та об'єднань".
Дуров прибув до Парижа з Баку і планував повечеряти в столиці Франції, повідомило виданню джерело, близьке до справи. Його супроводжували охоронець і особистий помічник.
Telegram тим часом прокоментував ситуацію, заявивши, що Дурову нема чого приховувати, і він часто подорожує Європою. "Telegram дотримується законів ЄС, включно із Законом про цифрові послуги - його модерація відповідає галузевим стандартам... Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Дуров заснував Telegram у 2013 році. Платформа стала надзвичайно популярною частково через простоту перегляду і публікації відео на своїх "каналах" обміну повідомленнями. Telegram зобов'язався ніколи не розкривати інформацію про своїх користувачів.
Раніше в інтерв'ю Дуров розповів, що ідея запустити зашифрований додаток для обміну повідомленнями спала йому на думку після того, як він зазнав тиску з боку російського уряду під час роботи у "ВКонтакте".
Однак критики звинувачують платформу в розміщенні часто незаконного контенту, починаючи від екстремальних сексуальних образів, дезінформації та закінчуючи послугами з купівлі наркотиків.