Вони запевняють, що йому немає чого приховувати.

Команда російського месенджера Telegram вперше відреагувала на затримання Павла Дурова у Франції.

Вони запевняють, що дотримуються законів Європейського союзу, включаючи Закон про цифрові послуг. У офіційній заяві зазначається, що його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. Команда додала, що чекає на швидке вирішення цієї ситуації.

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову немає чого приховувати, і він часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Дурова затримали у Франції

Нагадаємо, 24 серпня ввечері стало відомо про затримання гендиректора Telegram в аеропорту Франції. Це сталося після його повернення з Азербайджану. У 2021 році він отримав громадянство Франції, однак останніми роками жив у ОАЕ.

ЗМІ повідомляли, що ордер на затримання та обшук чоловіка видали через те, що він не співпрацював з правоохоронними органами та не здійснював належну модерацію Telegram, що робить його співучасником низки злочинів.

Дурову може загрожувати 20 років ув'язнення. Також відомо про обшуки на його обʼєктах нерухомості у Франції.

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