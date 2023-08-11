Екс-радник ОП виголосив промову, адресовану потенційним виборцям.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович відзначився новою витівкою. На стрімі у відомого політичного оглядача і публіциста Юрія Романенка він виголосив "передвиборчу промову", в якій матюками пояснив, чому українці повинні обрати його наступним президентом.

"А я вас хочу запитати, довбо*би, бл*дь: якщо ви за мене не проголосуєте, кому від цього буде гірше? Ви подумайте своєю тупоголовою головою, бл*ть! Я буду сидіти на яхті в Тихому океані після закінчення війни, їсти омарів і вести семінари. А що буде з вами, якщо ви за мене не проголосуєте?" – з усмішкою запитує в минулому один з офіційних спікерів ОП.

За словами Арестовича, українці невірно реагують на його виступи, в яких озвучуються проблеми, що заважають українцям побудувати цивілізовану державу і зокрема перемогти у війні.

"Ви ж просите вас обдурити, ви хочете, щоб я не приводив вас до реальності. А ви хочете, щоб всі вам розповідали, які ви великі, які ви світлі, які ви славні. А якщо ви великі, світлі і славні, то чому ВВП України в 2023 році менший, ніж в 1991-му? А ну-мо мені мені поясніть. І як так виходить, що російські "Ланцети" вражають все більше цілей на полі бою, а ми з цим нічого не можемо зробити? І наші "Ланцети" чомусь не з'явилися і не вражають їх. А як так виходить, що у нас є командири-м'ясники, які посилають солдатів на забій, що сьогодні президент змушений звільняти всіх воєнкомів? Це великий славний народ, якому не можна зізнатися, що у нас є окремі недоліки?" - заявив він.

Скандали з Арестовичем

Хоча Олексій Арестович був одним з офіційних спікерів Офісу президента і української делегації в переговорах по Донбасу протягом декількох років, це не заважало йому потрапляти в скандали після своїх неоднозначних висловлювань. Наприклад, у березні 2021 року Арестович обматюкав користувача Фейсбуку через прохання перейти в спілкуванні з ним на державну мову.

У вересні того ж року він пропонував перейменувати Україну та українську мову.

А вже в січні 2023 року Арестович був звільнений з Офісу президента після чергової необережної фрази. Цього разу йому вже не пробачили коментар про влучання російської ракети в житлову багатоповерхівку.

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