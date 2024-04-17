Колишній обʼєкт культурної спадщини визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою, відтак може бути демонтована.

Про це написав в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у соцмережі. "Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом визнало колишній обʼєкт культурної спадщини, Монумент на ознаменування возз’єднання України з росією, таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований", - зазначив міністр.

Він додав, що у суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом і не випадково мешканці столиці називають його "ярмом".

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"Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", - підкреслив Карандєєв.

Декомунізація в Україні

У травні 2022 року Арку "дружби народів" в Києві було декомунізовано. Відповідне рішення проголосувала Київська міська рада, перейменувавши об’єкт у Арку Свободи українського народу.

Перед тим, у квітні того ж року, було здійснено роботи з демонтажу пам'ятника на знак "возз'єднання України з Росією", що знаходився під Аркою тоді ще "дружби народів".

Наприкінці березня поточного року в Інституті національної пам’яті заявили, що Арку свободи українського народу (Арку "дружби народів") недостатньо перейменувати, її потрібно демонтувати.

Експерти Інституту нацпам’яті зазначили, що міф про "возз’єднання" України з Росією, якому було присвячено монумент, не відповідає історичним реаліям, натомість його використовували в радянські часи поряд із ідеологемою про Київську Русь як "колиску братніх народів". Таким чином радянська пропаганда намагалася насамперед знівелювати пам’ять про українські державницькі традиції (часів Національно-визвольної війни 1648-1657 років та Української революції 1917‒1921 років), пояснюють експерти.

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