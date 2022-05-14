Також Київрада затвердила перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці.

У Києві декомунізували Арку Дружби народів. Відтепер це – Арка Свободи українського народу.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці й передати до музею тоталітаризму.

"Що стосується перейменувань, це – резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань", – повідомив Кличко.

За його словами, українське суспільство хоче, щоб були прибрані з карти Києва назви, пов'язані з Росією. При цьому додає, що нові назви "мають жити десятки, а то й сотні років". За його словами, тому Київрада подовжила рейтингове голосування щодо перейменувать столичних об'єктів до 19 червня.

Він зазначив, що відбуватиметься голосування в мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Раніше УНІАН вже писав, що у Києві завершили відбір пропозиції нових назв станцій метро.

На думку громадян, станція "Берестейська" має називатися "Бучанська", "Площа Льва Толстого" - "Василя Стуса", "Героїв Дніпра" - "Героїв України", "Мінська" - "Варшавська", а "Дружби народів" - "Ботанічна".

Вас також можуть зацікавити новини: