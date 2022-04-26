В столиці стає на один символ дружби з країною-окупантом менше.

У вівторок, 26 квітня, у центрі Києва почали демонтувати монумент під Аркою дружби народів. Скульптура у вигляді двох робітників стоїть там з 1980-х років.

Монумент, що розташований під 35-метровою Аркою дружби народів, яку було встановлено у рамках святкування 1500-річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР, зображає робітників - українця та росіянина - які тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою.

Цікаво, що під час демонтажу монумента у російського робітника відвалилася голова.

Як писав УНІАН, другу скульптурну композицію, з червоного граніту, розберуть пізніше. А арку, за словами мера Києві Віталія Кличка, планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапору.

Раніше Київська міськрада на засіданні, в якому брали участь 93 депутати, ухвалила рішення про перейменування колишнього скверу родинних міст на честь дружби Києва і Москви в сквер Героїв Маріуполя.

Дерусифікація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все більше міст відмовляються від назв вулиць, навчальних та культурних закладів, які асоціюються зі країною-агресором.

У трьох містах України вже знесли пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну. Крім того, історики, активісти та представники місцевої влади в різних регіонах масово подають пропозиції про перейменування вулиць і площ, пов'язаних з діячами з РФ. УНІАН зібрав найгучніші перейменування.

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