Автор інсталяції заявив, що президент Росії як військовий злочинець має лише два шляхи.

У центрі Києва встановили тимчасову скульптурну інсталяцію "Zaстрелись" з посланням президенту Росії Володимиру Путіну.

Автор витвору - скульптор Дмитро Ів, який займається створенням пам'ятників, паркових скульптур та станкових творів.

"Отже так, путлер! У тебе, як у військового злочинця, є два шляхи. Перший - до суду, а другий… Ну, натяк ти зрозумів", - прокоментував митець своє творіння у відео, опублікованому на Facebook-сторінці.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України у своєму Telegram-каналі зазначила: "Сподіваємось, що послухається".

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів. Скульптура у вигляді двох робітників стояла там з 1980-х років.

На Сумщині демонтували перші монументи, що пропагували російську ідеологію.

А на Житомирщині демонтували пам’ятник "комсомольцям".

Вас також можуть зацікавити новини: