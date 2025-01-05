За словами заступниці міністра оборона, така функція буде запущена після реалізації єдиного реєстру військовослужбовців.

У застосунку "Армія+" в цьому році має з'явитися військове посвідчення. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю блогеру Сергію Стерненку.

"Це буде єдиний електронний документ для всіх військових. І в "Армії+" буде військове посвідчення з фотографією, званням, посадою. Це буде реалізовано, коли ми запустимо єдиний реєстр військовослужбовців", - запевнила вона.

Черногоренко наголосила, що законопроєкт, який надасть можливість запустити цей реєстр, вже пройшов два читання у Верховній Раді та чекає на підпис президента України Володимира Зеленського.

"Тільки він буде підписаний, ми зробимо цей реєстр. Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення", - додала вона.

Застосунок "Армія+" - останні новини

Раніше стало відомо, як військовим купити квитки на поїзд через застосунок "Армія+". Відомо, що тепер воїни можуть купувати квитки онлайн, які доступні лише для них.

Також в Міноборони заявили, що військові можуть повернутися з СЗЧ через "Армію+". Зазначається, що протягом 24 годин після подачі рапорту військовий отримає повідомлення про те, що він має прибути до нової військової частини батальйону резерву.

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