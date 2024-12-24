Вона передбачає знижки на паливо та спеціальний резерв квитків в "Укрзалізниці".

У застосунку "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових, яка на основі співпраці із бізнесом, надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.

Зазначається, що 500 тисяч користувачів "Армії+" вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги. Зокрема, вже можна скористатися знижками на пальне та 30% на меню "Укрнафти".

Крім того, відтепер залізничні квитки зі спеціального резерву для військових можна придбати прямо з власного смартфону.

Відео дня

"Відтепер через застосунок "Армія+" користувачі зможуть отримати доступ на придбання до 4-х квитків за один раз зі спецрезерву на поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій", - повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В компанії зазначили, що квитки зі спецброні доступні в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли квитки на звичайні місця закінчуються. Придбаний квиток обовʼязково потрібно відправити на власну електронну пошту або зробити його скрін після придбання, адже з огляду на захист даних, він не буде зберігатись.

Квитки для військових - останні новини

Військовослужбовцям, а також членам родин поранених (коли останніх перевозять медичними поїздами) в разі відсутності квитків у вільному продажі дали можливість залишити заявку через спеціальний онлайн-сервіс.

Забронювати квитки можливо на певний перелік поїздів, які прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій. Викупити заброньований квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, предʼявивши касиру військовий квиток/посвідчення офіцера.

Вас також можуть зацікавити новини: