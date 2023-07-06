Безкарність породжує свавілля: працівника військкомату, який побив жінку на Закарпатті, звільнили лише після розголосу

В Ужгороді п'яний співробітник військкомату побив жінку на вулиці прямо серед білого дня. Відбулося це на очах її чоловіка-військовослужбовця, який повернувся з фронту. Постраждала одразу звернулася у поліцію, однак правоохоронці розслідувати справу не поспішали. Лише через 10 днів після інциденту та розголосу нападника звільнили з лав ЗСУ. УНІАН розбирався у цій історії.

"Ти воював, чи втік?"

Конфлікт виник у супермаркеті на вулиці Оноківській, 18, в Ужгороді, куди журналістка Тетяна Новак разом із чоловіком Євгенієм Голюком зайшли купити кави та води. На касі до них причепився чоловік напідпитку у цивільному одязі.

"Почалося все з "Ти воював, чи з….ся (втік)?". Женя спокійно відповів, що воював. Але незнайомець продовжив на підвищених тонах допитуватись: "А де, а як, а навіщо поїхав на нуль, а чого зараз не там?", і тому подібне", - розповіла УНІАН Тетяна.

За словами жінки, її чоловік спокійно відповідав, де служить, сказав, що отримав поранення та визнаний обмежено придатним.

"Це чомусь ще більше розлютило співрозмовника і він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до "ви не місцеві і це одразу видно, нащо ви приїхали, а ви знаєте, хто я, а я майор, це мій район, мене всі знають"... Дійсно було видно, що продавець його знає, зверталася до нього на "ти", називала Костею, намагалася заспокоїти, була налякана, але нас не захищала. Врешті, коли ми вийшли, відійшли на зупинку й збирались дзвонити на 102, той Костя теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене і вдарив мене в щелепу. Я впала. Тоді він схилився наді мною і вдарив ще раз кулаком у ліву скроню. Все було швидко й неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а той втік", - поділилась Тетяна.

Подружжя все ж викликало поліцію. А далі з'ясувалося, що нападник – співробітник Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат, - УНІАН) майор Костянтин Варі. Його правоохоронці знайшли у власній квартирі. Алкотестер показав у крові чоловіка 2,04 проміле алкоголю. А медики констатували у Тетяни "забій м'яких тканин голови та щелепи".

Намагалися зам'яти справу?

Як зазначила Тетяна, поки подружжя чекало на поліцію після виклику, до них почали сходитись люди, які розповіли, що Костянтин вже не вперше нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться й заяви не подають. Врешті, дочекатись поліції й дати свідчення охочих теж не знайшлось… Наступного ранку Тетяна з чоловіком поїхали до Ужгородського відділу поліції.

"Поки їхали в таксі, мені зателефонували з Закарпатського військкомату, попросили зустрітись, щоб "обговорити інцидент та врегулювати все мирно". Але я відмовилась", - каже жінка.

Новак стверджує, що ужгородські правоохоронці намагаються всіляко зам'яти інцидент: не готували потрібні документи та не ставили печатки, де треба.

Також слідчі не поспішали взяти відео із камер відеоспостереження у магазині, а потім воно… зникло.

"Як нам пояснили, відео у них зберігається лише чотири дні, далі воно зникає. Але поліцейські чомусь тягнули, не взяли його одразу", - каже Тетяна.

Результати перевірки – невідомі

Невідомо, скільки б ще тягнулася ця історія, якби Тетяна не написала про побиття у Facebook. Резонансна історія одразу набула розголосу й слідство зрушилося з мертвої точки.

Правоохоронці підтвердили, що напав на жінку 55-річний місцевий житель, працівник Закарпатського ОТЦКСП. Його розшукали та доставили до районного управління поліції, оголосили про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень дружині військовослужбовця. Також встановлено, що під час інциденту фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння. За висновками судово-медичного експерта, зловмисник завдав потерпілій легкі тілесні ушкодження.

Крім того, розголос цієї історії призвів до того, що у Закарпатському ОТЦК та СП призначили службову перевірку. Щоправда, її результати досі невідомі – УНІАН звернувся за коментарем з цього приводу, проте так його й не дочекався.

Натомість 5 липня у Міноборони заявили, що працівника Закарпатського ТЦК та СП, який є підозрюваним в цій справі, звільнили з лав ЗСУ.

"Надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд", - повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

За словами ж Тетяни Новак, також 5 липня справу про її побиття було скеровано до суду. Дата засідання ще невідома, орієнтовно воно відбудеться за два тижні.

"Зірковий час" для воєнкомів

Варто зазначити, що останнім часом випадки, коли працівники військкоматів коять безчинства, відчуваючи власну безкарність, - не рідкість.

Так, навесні стало відомо, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова під час повномасштабного вторгнення придбала маєток в Іспанії вартістю понад три мільйони євро. Будинок зареєстрований на матір воєнкома, а його дружина виявилася власницею офісного приміщення на одній з головних вулиць у Марбельї. Крім того, родина Борисова змогла під час війни придбати автомобіль – Mercedes Gelendvagen. Коли історія набула розголосу, скандального воєнкома відсторонили, розпочали розслідування, а наприкінці червня звільнили його з посади.

Ще одна історія: на початку червня на Київщині затримали посадовця територіального центру комплектування та соцпідтримки, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Він забезпечував виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби. Діяв у змові зі своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином. Свої послуги спільники оцінювали у 6-10 тисяч доларів, в залежності від стану здоров’я та віку ухилянтів.

А ще раніше ДБР викрило на хабарництві начальника центру комплектування на Яворівщині Львівської області. Разом з в. о. голови військово-лікарської комісії він теж організував схему видачі документів щодо непридатності до військової служби. Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 тисячі доларів.

Політолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що зараз мало не "зірковий час" для воєнкомів: "В країні надзвичайна ситуація, а через воєнкомів проходить величезна кількість людей і величезні кошти. Наприклад, всі пам'ятають, як було з воєнкомом з Одеси. Тож, звичайно, виникає відчуття безкарності. Воєнком – не господар становища, але це завжди була важлива фігура. І зараз, коли в країні війна, воєнний стан, вони виплили, їх статус різко підвищився. А далі все пішло, як завжди у нашій країні… А для чого влада потрібна? Правильно, щоб показати свій статус. На жаль, так виходить".

Чи будуть показовими для когось ті кілька звільнень, які вже відбулися у військкоматах, наразі сказати важко. Але те, що система ламається, трохи додає позитиву. Принаймні, хочеться сподіватися, що країна дійсно змінюється, хоч і повільно.

Мирослава Бзікадзе