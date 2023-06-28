Раніше з'ясувалося, що звільнити офіцера з армії під час війни неможливо, тільки перевести на іншу посаду.

Голова Одеського територіального центру комплектування Євген Борисов, у якого журналісти знайшли незадекларовану нерухомість в Іспанії, вже звільнений з посади. Про це в ефірі "24 каналу" повідомила начальниця об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, оголошене 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Зараз проходить процедура - вона має певну протяжність у часі - передачі посади і подальшої планової реалізації офіцера", – повідомила Гуменюк.

Вона підкреслила, що військові жодним чином не перешкоджають правоохоронцям в їхньому розслідуванні щодо Борисова. У той же час Гуменюк стверджує, що військові "не додають" правоохоронцям ніякої інформації крім тієї, про яку офіційно запитали.

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В даний час обов'язки голови Одеського ТЦК виконує штатний заступник Борисова, як це передбачено посадовими інструкціями. Повноцінний новий начальник буде призначений пізніше.

Скандал з одеським воєнкомом

Минулого тижня "Українська правда" опублікувала матеріали журналістського розслідування щодо глави Одеського ТЦК Євгена Борисова. Як з'ясувалося, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну сім'я воєнкома обзавелася дорогою нерухомістю в Іспанії і декількома автомобілями

Після скандалу, що спалахнув, президент Зеленський доручив військовому командуванню звільнити Борисова з посади. Але в РНБО уточнили, що вигнати Борисова з армії все одно не зможуть, він просто отримає якусь іншу посаду.

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