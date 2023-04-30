Екс-нардеп звинувачує одеського воєнкома у "турне" за кордон та користуванні дорогою автівкою.

В Одесі відсторонили від обов’язків очільника військкомату через можливе незаконне збагачення.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". Зазначається, що з’явилися звинувачення у корупції чи незаконному збагаченні на адресу одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як зазначається, це шкодить високому рівню довіри до Збройних сил України та дискредитує дуже важливий наразі процес мобілізації.

Відео дня

"Збройні сили України беззастережно сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних (про корупцію військового – УНІАН). Зі свого боку, командуванням вже призначено службову і профільну перевірки за напрямками відповідних структур. Посадовця усунуто на цей час від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У командуванні просять всіх дочекатися результатів перевірки та оприлюднення інформації компетентними органами.

"У разі її підтвердження не ототожнюйте дії окремих персоналій з усією армією, яка лишається вірною присязі і гідно служить народу України", - акцентується у заяві.

Як стало відомо УНІАН, йдеться про одеського воєнкома Євгена Борисова, якого днями екс-нардеп Ігор Мосійчук звинуватив у корупції. Зокрема, Мосійчук у соцмережах заявив, що той нібито під час війни їздив за кордон, користується дорогою автівкою, яку ввіз під виглядом гуманітарної допомоги, тощо.

Ситуація з військкоматами

Як раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський порекомендував Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти військкомів з центрів комплектування на лінію фронту.

Це сталось на тлі скандалу - нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому чоловіка жорстоко побили військкоми. Спочатку постраждалого вдарили по обличчю, а потім ногами в живіт.

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