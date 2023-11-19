Коней вивели з міста, найближчим часом їх планують переправити з області.

Загін поліції "Білі янголи" і волонтери під обстрілами в Авдіївці евакуювали двох скакунів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Зазначається, що ці коні з ферми у Ласточкиному, яку росіяни розбили навесні 2023 року. Тоді там загинуло близько 300 різних тварин. Більшість коней, які вижили, були евакуйовані разом з власником, а ці два якимось чином залишились. Вони здичавіли та не давались у руки людям.

За "мустангами" вирушили поліцейські та волонтери некомерційної організації "Порятунок тварин Харків", серед яких був професійний конюх з власним конем. Планувалось, що коні побачать "товариша" та підуть за ним. Коней сподівались забрати з Ласточкиного, але не знайшли. Тоді "Білі янголи" вирушили у справах до Авдіївки і там серед руїн побачили скакунів. У пошуках їжі коні проскакали 5 кілометрів із села до міста.

Правоохоронці повернулися до волонтерів і вже разом вивозили коней.

"Поодинокі мешканці могли бачити цю сюрреалістичну картину: вершник на коні веде ще двох під звуки вибухів. Таким чином кортеж дістався до сусіднього села, а вже найближчим часом їх будуть евакуйовувати за межі області", - зазначили у МВС.

Війна - ситуація в Авдіївці

Як повідомляв УНІАН, окупанти тривалий час намагаються оточити Авдіївку, наразі великі зусилля ворога спостергіаються на цьому напрямку. Наші військові готуються вже до 3-ї хвилі потужних штурмових дій окупантів.

Оскільки місто фактично перебуває під постійними обстрілами ворога, від нього практично нічого не залишилось. Як сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, Авдіївка поступово перетворюється на Мар'їнку, якої вже не існує. Барабаш наголосив, що російські окупанти б'ють по укриттях людей, їхніх місцях скупчення, лікарнях, волонтерських пунктах тощо. Зокрема, ворог фіксує дим із буржуйок, записує координати й завдає ударів за допомогою керованих бомб.

Волонтер Віталій Жучков розповів УНІАН цього місяця, що Авдіївка все ще залишається доступною для волонтерів, які привозять воду, медикаменти, їжу та одяг жменьці місцевих жителів, а також евакуюють їх. За його словами, залишилась одна дорога, і вона постійно прострілюється. Волонтер каже, що Авдіївка вже зараз зруйнована більше ніж Бахмут. Росіяни луплять у центр міста. Немає жодного цілого дому, у кожному - по прильоту: десь у кут прилетіло, десь пів будинку горить, десь повністю зруйнована багатоповерхівка.

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