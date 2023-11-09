Окупанти гатять по житлових будинках, адмінбудівлях та місцях скупчення людей, розповів начальник МВА.

Російські окупаційні війська продовжують знищувати Авдіївку Донецької області. Місто стає схожим на Марʼїнку, заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Як він зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ, в Авдіївці є три основні місця, які постійно обстрілюють ворожі війська. Перше – це звичайні багатоповерхівки, що знаходяться ближче до лінії фронту.

"Росіяни їх чомусь розглядають як певний теоретично можливий рубіж оборони для наших хлопців, якщо раптом їм вдасться наблизитися до міста. Щоб не було укріпрайонів, якихось споруд і об’єктів, окупанти їх розбивають. Другий момент — це адміністративні будівлі. Росіянам здається, що там досі ще хтось перебуває. Я дуже часто записую свої відео на Telegram-каналі спеціально біля будівлі військової адміністрації, щоб потролити їх", – розповів він.

За словами Барабаша, також росіяни часто бʼють по скупченнях мирного населення. Лише за три дні окупанти "до фундаментів розбили три магазини". Ще два були сейрозно пошкоджені.

"У зв’язку з цим у місті залишається всього лише один магазин замість шести, які були до початку загострення. Тобто росіяни спеціально б’ють по людях", – наголосив він.

Барабаш зауважив, що через настання холодів люди почали опалювати місця свого проживання буржуйками. Орієнтуючись на дим із труб, окупанти завдають ударів саме по житлу мирних жителів Авдіївки.

Бої за Авдіївку: останні новини

Росія стягнула на штурми Авдіївки доволі значні ресурси. Як розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков, зокрема там зафіксовані доволі рідкісні системи залпового вогню. Йдеться про "Торнадо-С" та "Смерч".

Крім того, росіяни не припиняють штурмувати місто за підтримки авіації. У Генштабі ЗСУ розповіли, що за добу на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак.

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